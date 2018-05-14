نصائح للزوجة للشهر الفضيل، تجنبي المشاكل

طبعا كلنا نعلم ان طرق التفكير تختلف بين النساء و الرجال والتي قد تتسبب في احيانا في حدوث مشاكل وهناك امور يتضايق منها الزوج أثناء فترة الصوم في شهر رمضان و على المراة تجنبها مثلا:



العصبية

نتيجة عدم تناول الطعام في نهار شهر رمضان و بالاخص بسبب الشعور بالتعب والإرهاق وعدم التركيز تزداد العصبية التي قد تسبب المشاكل طبعا لذلك على المراة الحرص والابتعاد عن العصبية والاسترخاء عند الشعور بالتعب والإرهاق حتى لا تصاب بالعصبية المزعجة للاخرين.



كثرة الكلام

تنخفض طاقة الزوج أثناء الصوم في نهار شهر رمضان فقد يحتاج للهدوء الذي يمكنه من إكمال ساعات صومه لذلك على المراة ان تحرص على عدم التحدث كثيرا لزوجها عند قدومه من العمل مجهدا لتجنب إزعاجه.



المظهر

قد لا تهتم المراة بمظهرها خلال فترة الصوم نتيجة الانشغال بتحضير وجبة الفطور وهذا الأمر قد يتسبب في مضايقة الزوج فهو يرغب في أن يراها جميلة مهتمة بنفسها طوال الوقت لذلك تحاول قدر المستطاع ان تكون اكثر ترتيبا خلال فترة النهار في شهر رمضان.



المنزل المرتب

لا يرتاح الكثير من الرجال عند تواجدهم في منزل غير مرتب وذلك لعدم توفير الراحة النفسية التي يحتاجها الرجل خاصة عند شعوره بالتعب والإرهاق الناتج عن الصوم لذلك ترتب الزوجة بيتها اصلا هو ضمن جدول اعمالها هههه لتوفر التنظيم الذي يشعر الزوج بالراحة النفسية.

ورمضان كريم للجميع...