ذكرى النكبة.. قصيدة محمود درويش «عابرون فى كلام عابر»



احملوا أسماءكم وانصرفوا





واسحبوا ساعاتكم من وقتنا، و انصرفوا





وخذوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة





وخذوا ما شئتم من صور، كي تعرفوا





انكم لن تعرفوا





كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء





أيها المارون بين الكلمات العابرة





منكم السيف – ومنا دمنا





منكم الفولاذ والنار- ومنا لحمنا





منكم دبابة أخرى- ومنا حجر





منكم قنبلة الغاز – ومنا المطر





وعلينا ما عليكم من سماء وهواء





فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا





وادخلوا حفل عشاء راقص .. وانصرفوا





وعلينا، نحن، أن نحرس ورد الشهداء





وعلينا ، نحن، أن نحيا كما نحن نشاء





أيها المارون بين الكلمات العابرة





كالغبار المر مروا أينما شئتم ولكن





لا تمروا بيننا كالحشرات الطائرة





فلنا فى أرضنا ما نعمل





ولنا قمح نربيه و نسقيه ندى أجسادنا





ولنا ما ليس يرضيكم هنا





حجر.. أو خجل





شعر: محمود درويش







