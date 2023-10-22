كيف تجيب على أسئلة الباكلوريا في الأدب العربي 📌

كيف تجيب على أسئلة البكالوريا :



1- ماالقضيةالتي يطرحها الشاعر في القصيدة ؟ عمّا يتحدث الكاتب في النص ؟ إذا طُـلب منك تحديد القضية فالمقصود بها موضوع القصيدة أو الفكرة العامة التي يتمحور حولها النص. مثل: مدح الرسول، التوبة والندم، طريقة التعليم، الشوق إلى الوطن، الدعوة إلى الكرم...



*غالبا ما تكون الإجابة عن السؤال الأول موجودة بشكل صريح أو ضمني في الأسئلة التي تليه.خير مثال على ذلك بكالوريا 2012 لغات حيث كان السؤال الأول: ما القضية التي يعالجها الإبراهيمي في هذا النص ؟ وما الهدف من إثارتها ؟

أما السؤال الثاني فكان: بماذا شبه الكاتب الإنسانية ؟ وكان الجواب عن السؤال الأول على النحو الآتي: يعالج الإبراهيمي في هذا النص قضية الإنسانية وما تواجهه من مشاكل وآلام.

2- ما هيالرسالةالتي أراد الشـاعر إيصالها ؟ إلاميهدف الشاعر من خلال النص ؟ ما هوغرض الشاعرمن نظم هذه الأبيات ؟ إلام يرمي الشاعر من خلال القصيدة ؟ *في هذا السؤال يبحث الطالب عن الغاية التي من أجلها كتب الأديب نصه، أو بمعنى آخر الرسالة التي يريد الكاتب توجيهها إلى القراء.

* قد يكون الهدف هو توعية القارئ أو لفت انتباه الناس إلى قضية معينة أو تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة....

* على الطالب أن يميز بين الموضوع والهدف. ويكمن توضيح ذلك بمثال: همزية البوصيري موضوعها هو مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، أما هدفها فهو بيان جوانب العظمة في شخصية النبي الأكرم ودعوة الناس للاقتداء بأخلاقه.



3- أين يمكنك تصنيف هذا النص ؟ إلى أي فن ينتمي النص ؟ تحت أيغرض أدبي يندرج النص؟ ضمن أي لون أدبي تصنف هذا النص.

* أهم الفنون والأغراض الأدبية:

*النثر العلمي المتأدب: هو نص يتناول قضية علمية بأسلوب أدبي جميل. وقد ازدهر هذا الفن في عصر الضعف بسبب كثرة المدارس، تشمل مواضيعه أغلب العلوم. من أشهر كتابه ابن خلدون والقزويني وشمس الدين النواجي. دحك *المقال: المقال هو قطعة نثرية محدودة الطول تعالج قضية من قضايا الأدب أو السياسة أو المجتمع بأسلوب واضح ولغة بسيطة.

أنواع فن المقال: المقال النقدي(الأدبي)- المقال السياسي المقال الاجتماعي - المقال الفكري. خصائصه: خضوع النص للتدرج في عرض الأفكار وتقسيمها إلى مقدمة وعرض وخاتمة. - شيوع روح التحليل والتفصيل بعد الإجمال. استعمال اللغة الواضحة.

*شعر الحكمة: هو شعر يتضمن نصائح وحكم إرشاد، اشتهر في العصر العباسي لدي المتنبي وأبو تاما، وفي عصر الضعف برز فيه ابن الوردي صاحيب لامية الحكم. *الشعر الاجتماعي:هو شعر يتناول قضايا اجتماعية كالتعليم والفقر وغيرها ويكون التناول غالبا بتحديد الداء وتشخيص المرض ووصف العلاج. ظهر هذا الغرض في العصر العباسي واتسعت موضوعاته في العصر الحديث، اشتهر فيه إيليا وشوقي ومعروف الرصافي.

والشعر الاجتماعي قد يكون تقريريا مباشرا أو غير مباشر عن طريق توظيف الرمز. *الشعر السياسي: هو كل ما ينظم في شأن من شؤون السياسة، هو نوعان: شعر سياسي وطني يصف فيه الشاعر وطنه ويظهر حبه لـه وتعلقه به وقد ظهر قديما. وشعر سياسي تحرري: يدعو فيه الشاعر إلى الثورة ضد المستعمر والانتفاضة في وجه الظالمين، وقد ارتبط ظهوره بحركات التحرر العربية.

خصائصه: يتناول الشعر السياسي المسائل التالية: الإشادة بالبطولات والتغني بالأبطال من الثـائرين والثـائرات.- الدعوة إلى الوقوف في وجه الظلم - تسجيل المواقف البطولية الوطنية والقومية -كشف بشاعة المحتل وجرائمه.

4- ما هيالنـزعة البارزة في النص ؟ * أهم النـزعات في الأدب العربي: *النزعة الذاتية: ويمكن ملاحظتها من خلال استعمال الضمير "أنا" وياء المتكلم كما هو الحال في قصائد إيليا. يقول إيليا: أنا من أنا يا ترى في الوجود وما هو شأني وما موضعي ؟ * النزعة التأملية: هي الامتزاج بالطبيعة وتوظيف رموزها. ومثالها قصيدة النهر المتجمد لمخائيل نعيمة. يقول ميخائيل نعيمة: يا نهر هل نضبت مياهك فانقطعت عن الخرير أم قد هرمت و خار عزمك فانثنيت عن المسير *النزعة الإنسانية: تتجلي في الدعوة إلى الأخوة والتفاؤل والمحبة والتسامح والمساواة ورفض التعصب والأنانية ومناصرة القضايا العادلة.

وتظهر بشكل لافت في قصائد الـمـهجريين كقول إيليا: فتهلل وترنم فالفتى العابس صخرة * النزعة الوطنية: يظهر فيها الشاعر حبه لوطنه وتعلقه به، وتظهر في قصائد شوقي ومفدي. يقول أحمد شوقي: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي *النزعة القومية: تتميز بالدعوة إلى وحدة الشعوب العربية وتناول قضايا تهم العرب جميعا، وتظهر في قصائد نزار التي ينتقد فيها حال العرب وتخلفهم، وفي قصائد سليمان العيسى الشاعر السوري الذي اهتم بقضية الجزائر. ويمكن تلمس هذه النزعة من خلال توظيف الشاعر لضمير الجمع المتكلم - نحن - كما هو الحال في قصائد نزار القومية.يقول سليمان العيسى: إنها أمتي تشد جناحيها

فوجه التاريخ فجر انقلاب *النزعة الدينية: و تظهر من خلال توظيف الأديب لألفاظ من القرآن الكريم، كما هو الحال لدى مفدي فهو متشبع بالثقافة الإسلامية لذا فهو يقتبس من القرآن لفظا ومعنى. يقول مفدي زكريا: شربت العقيدة حتى الثمالة وأسلمت وجهي لرب الجلالة

*النزعة الثورية:ويمكن الوقوف عليها من خلال لغة الشاعر، حيث يكثر من الكلمات التي تنتمي إلى الثورة مثل: البارود، الرصاص، الدم، الشهداء، وتظهر هذه النزعة في قصائد مفدي بشكل لافت. كقوله: ورحنا نفجر نارا ونورا ونصنع من صلبنا الثائرينا

* ملاحظات: يمكن أن تجتمع في نص واحد عدة نزعات. *النزعة الذاتية، الإنسانية، التأملية من مظاهر التجديد في الشعر العربي الحديث خاصة الرومانسي منه.

5- في النص قيم كثيرة، استخرج قيمتين بارزتين. القيم في النص قد تكون: اجتماعية - سياسية - إنسانية – تاريخية - فنية - دينية...



*ملاحظات: القيمة الفنية - الأدبية - نجدها في كل النصوص وهي استخراج ميزة من مميزات الأديب من النص. في استخراج القيم يجب الاستعانة بالفكرة العامة للنص، فإذا كان النص حول قضية سياسية مثلا فيمكن أن نستخرج منه قيمة سياسية وشرحها يكون من خلال الفكرة العامة. فإذا كان النص حول أهمية العدل في علاقة الحاكم بالمحكوم فالقيمة تكون قيمة سياسية تتجلى في أهمية العدل في تحسين العلاقة بين الحاكم والمحكوم.



6-نبرة السخرية بارزة في النص أين تتجلى ؟خطاب السخط والذم باد في القصيدة. دل عليه بأربعة ألفاظ من النص. *النبرة هي الروح التي تشيع في النص، أو الطابع العام الذي يميز النص. وقد تكون النبرة:- نبرة سخرية تظهر كثيرا في قصائد نزار السياسية كقوله: أنا منذ خمسين عاما أراقب حال العرب وهم يرعدون ولا يمطرون -نبرة لوم وعتاب كقول ميخائيل نعيمة: بالأمس كنت إذا سمعت تنهدي وتوجعي تبكي وها أبكي أنا وحدي ولا تبكي معي - نبرة الصمود والتحدي: كقول محمود درويش: منكم السيف ومنا دمنا منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا منكم دبابة أخرى ومنا حجر -نبرة التعظيم والاعتزاز: كقول مفدي: نوفمبر جل جلالك فينا ألست الذي بث فينا اليقينا * في السؤال الأول - أين تتجلى النبرة - يحدد الطالب الأبيات التي برزت فيها النبرة، أما في السؤال الثاني - دل عليه بأربع ألفاظ - يستخرج الحقل الدلالي المعبر عن النبرة.



7- في النص حقل دلاليبارز،حدده ومثل له بثلاث مفردات ؟ في النص حقلين دلالين بارزن،حددهما ومثل لكل حقل بثلاث مفردات.*يقوم الطالب باستخراج مفردات تدور في معنى واحد مثل: البشاشة، يضحك، متهللا، مترنـما، النور حقلها الدلالي هو التفاؤل. واجما، مكتئبا، العابس، متبرما، التجهم حقلها الدلالي هو التشاؤم. * تنبيه: من الضروري أن يهتم المترشح بتحديد الحقول الدلالية ولولم يطلب منه ذلك، لأن الإجابة عن بعض الأسئلة كالنزعة والقيمة و النبرة والعاطفة يتوقف على معرفة الحقول الدلالية.



8- بما توحي لك الألفاظ التالية: (.......). في هذا السؤال يقوم المترشح بتحديد معنى كل كلمة لوحدها، وعندما نقول المعنى فالمقصود هو المعنى المجازي وليس الحقيقي، أي معنى الكلمة كما يفهم من سياقها في النص. ولنضرب لذلك مثالا: يقول سليمان العيسى: يا جزائر بيديك المصير فاقتلعي اللـيل وصوغيه دافق النور باهر فكلمة الليل في هذا السياق توحي بظلم الاستعمار. أما كلمة الليل في قصيدة الحجر الصغير فقد أوحت بمعاني الهدوء والسكينة. أما في قصائد نازك الملائكة فقد رمزت كلمة الليل إلى معاني الألم والمعاناة.



9- ما هي أهممظاهر التقليد التي يجسدها النص ؟ * مظاهر التقليد هي خصائص المذهب الكلاسيكي الاتباعي أو مدرسة الصنعة اللفظية وهي : الاعتماد على القاموس القديم والاقتباس من القرءانالكريم - جزالة اللغة والألفاظ - الإكثار من الزخرف اللفظي - افتتاح القصيدة بالوقوف على الأطلال- الافتتاح بالتصريع - التقيد بوحدة الوزن والقافية والروي.( المظاهر الثلاث الأخيرة خاصة بالشعر ).



10- ما هيمظاهر التجديد التي برزت في النص ؟ * مظاهر التجديد هي مميزات الأدب الرومانسي أو أدب الرابطة القلمية أو الأدب المهجري وهي: سهولة اللغة والألفاظ- توظيف رموز الطبيعة-النزعة الإنسانية - النزعة التأملية - الوحدة العضوية-التنويع في الوزن والقافية أحيانا.



11- ما هي القرائن اللغوية التي حققت الاتساق والانسجام بين أجزاء النص ؟ *القرائن اللغوية هي الأدوات التي تحقق الاتساق والانسجام ين أجزاء النص و هي: حروف العطف- حروف الجر- التضاد (الطباق والمقابلة). التكرار- ظروف الزمان والمكان- الضمائر (ضمائر الإحالة كالهاء والكاف)- أسماء الإشارة وأسماء الشرط والأسماء الموصولة. *الوحدة العضوية: هي أن تأتي أبيات القصيدة كنسيج مترابط الأجزاء بحيث لا يمكن التصرف فيها بالتقديم و التأخير أو الحذف، وإلا اختل المعنى. * وحدة البيت: هي أن يكون لكل بيت معنى مستقل بحيث يمكن التصرف في أبيات القصيدة بالتقديم والتأخير أو الحذف دون أن يؤدي ذلك إلى خلل في المعنى.



12- وظّف الكاتب- للدفاع عن رأيه - جملة من وسائل الإقناع. اذكر ثلاثا منها، ثم مثل لها من النص. * من وسائل الإقناع: التمثيل والاستشهاد – أساليب التوكيد ( إنّ، أنّ، إنّما ... ) -توظيف النفي - الإحالة بالضمير.



13- ما هي الحالة النفسية التي تهيمن على النص؟ ما هوالجو النفسي الذي خيَّم على أجواء النص؟ ما هوالخيط الشعوريالذي يربط بين أجزاء النص ؟ * هنا يبحث الطالب عن العاطفة البارزة في النص، ويمكن اكتشاف العاطفة من خلال الاستعانة بالألفاظ التي يستعملها الأديب.



14- في النصعاطفة بارزة، وضحها. كثير من الطلبة يخلط في إجابته بين العاطفة والفكرة لذا وجب التمييز بينهما، فالعاطفة هي الحالة النفسية - الشعورية - التي تدفع الأديب إلى إنتاج الفكرة، ويمكن أن نوضح ذلك من خلال أمثلة: فقد تكون الفكرة العامة للنص هي مدح الرسول -صلى الله عليه وسلم- لكن العاطفة المتخفية وراء هذه الفكرة هي المحبة والتعظيم، لأن محبة الإنسان للرسول الأكرم تدفعه إلى مدحه. وإذاكان موضوع القصيدة هو نقد الوضع العربي المتردي فقد تكون الحالة النفسية مزيج من الرفض والغضب والسخط. وقد يطغى على النص عاطفة واحدة أو تتخلله عدة عواطف متقاربة أو متباينة.



15 – تكاد العاطفة تنعدم في النص. بم تعلل ذلك ؟ تكاد العاطفة تنعدم في النص لأنه مقال موضوعي تسوده روح علمية. ولأن هدف الكاتب هو الإقناع ومخاطبة العقل وليس التأثير في العواطف.



16-الخيال شرط أساسي في كل إنتاج أدبي، وضح ذلك من خلال النص. * الخيال هو أن يتوهم الأديب صلات بين أشياء ليس لها وجود، ثم يقوم بتركيب صور تملك المشاعر كبعث الحياة في الجامد واستنطاقه... ثم يوضح الطالب ذلك من خلال شرح بعض الصور البيانية التي استعان بها الأديب لإبراز أفكاره. لأن عنصر الخيال يكون من خلال توظيف الصور البيانية المختلفة.



17- بم تعلل غياب الخيال في النص ؟ * نعلل غياب الخيال في النص بأن الكاتب اعتمد على الشرح والتحليل فجاء أسلوبه مباشر أقرب إلى الأسلوب العلمي.



18- هل كان الكاتب موضوعيا في طرح أفكاره ؟ علل. * نعم كان الكاتب موضوعيا في عرض أفكاره لـــــ: تجرده من الذاتية، أي ابتعاده عن العواطف و الانفعالات - تحكيمه العقل فيما يسوقه من أفكار - تعليله المنطقي المدعوم بالأمثلة الواقعية والتاريخية – تقريبه الحقائق إلى ذهن القارئ قصد إقناعه.



19- اعتمد الكاتب على الثنائية في عرض أفكاره، ما هي الوسيلة البلاغية التي حققت ذلك ؟ مع التمثيل. الثنائية يقصد بها التقابل والتضاد في الأفكار، كأن يتحدث الشاعر عن الماضي السعيد والحاضر التعيس، أو يصف الشاعر حالة الإنسان المتشائم ثمّ يدعوه إلى التفاؤل، و الوسيلة البلاغية التي تحقق الثنائيات الطباق والمقابلة.



21- لجأ الشاعر إلى الصنعة اللفظية؟ مثل وعلل. * يقصدبالصنعة اللفظية المبالغة في توظيف المحسنات البديعية، ويكون التمثيل من خلال استخراج بعض المحسنات كالجناس والسجع وغيرها، والصنعة اللفظية نجدها غالبا لدى الأدباء المقلدين. ويطلق على الصنعة اللفظية تسميات أخرى مثل: التنميق اللفظي، التكلف...



22- وظف الشاعر ألفاظا من الطبيعة، على ما يدل ذلك مع التمثيل؟ وظف الشاعر ألفاظا من الطبيعة، ما علاقة ذلك باتجاه الشاعر ؟ * وظف الشاعر ألفاظا من الطبيعة تماشيا مع اتجاهه الرومانسي، فالرومانسية تقوم على الامتزاج بالطبيعة وتوظيف رموزها للتعبير عن التجربة الشعرية، مثل ( يستخرج الطالب بعض ألفاظ الطبيعة ويحدد دلالتها ).



23- ما هو القالب الشعري الذي اختاره الشاعر لقصيدته ؟ وكيف أسهم في التعبير عن مشاعره وأفكاره ؟ * عادة ما يطرح هذا السؤال في شعر التفعيلة - الشعر الحر - فيكون الجواب: القالب الذي اعتمد عليه الشاعر هو شعر التفعيلة، وقد أعطى هذا القالب حرية أكبر للشاعر في التعبير عن مشاعره وأفكاره دون تقيد بالوزن والقافية





24- تكررت في النص أفعال الأمر بكثرة، ما دلالة ذلك ؟ *إذا اعتمد الأديب على أفعال الأمر فإن ذلك يدل غالبا على أن الأديب في مقام النصح والدعوة والتوجيه والإرشاد. وهذا ما نجده في قصائد إيليا أبو ماضي التي يدعو فيها إلى القيم الإنسانية كالتفاؤل والكرم.



25- علام يدل كثرة توظيف الفعل المضارع؟ يدل توظيف الفعل المضارع على التجدد والحيوية والاستمرارية.



26- بما تفسر غلبة الأسلوب الخبري في النص؟ * غلب الأسلوب الخبري لأنه المناسب لـموضوع النص، فالكاتب في مقام عرض وتقرير الحقائق وتفسيرها.



27- ما دلالة تكرار ضمير المفرد المتكلم( أنا ) في النص ؟ * ظهور ضمير المفرد المتكلم المفرد بكثرة في النص يدل في الغالب على طغيان النزعة الذاتية. ملاحظة: توظيف الشاعر لضمير جمع المتكلمين ( نحن ) قد يدل على طغيان النزعة القومية.



28- اعتمد الكاتب على منهجية في العرض بينها مع الشرح. اعتمد الكاتب في العرض على منهجية هي التفصيل بعد الإجمال. أما شرحها فيكون من خلال تحديد الفقرة التي تضمنت التفصيل والفقرة التي تضمنت الإجمال.



29- هل يبدو لك الشاعر ملزما أم ملتزما؟ علل. يكون الشاعر ملزما إذا كان مدفوعا إلى كتابة النص، أي أن الأفكار تفرض عليه وهو يقوم بالتعبير عنها، كما هو الحال لدى شعراء البلاط الذين كانوا يتكسبون بالشعر فيمدحون الملوك مقابل المال، كالمتنبي الذي مدح سيف الدولة وكافور الإخشيدي. أما الالتزام فهو أن يتبنى الشاعر قضايا أمته ووطنه ويدافع عنها من خلال أدبه، فيوظف أدبه للتعبير عن تطلعات وآلام شعبه، كالشاعر محمود درويش الذي سخر شعره للتعريف بمعاناة الإنسان الفلسطيني وعدالة قضيته.