رمضان كريم

همسة نجاح
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بسم الله ابداء كلامي
وسلام الله عليكم
ونحن في 29 شعبان اسئل الله انه كتب لكم كل الخير لسنة القادمة
واريد ان اهنئكم بقدوم رمضان وارجوا ان يدخل عليكم بالخير وصحة
واسئل الله ان يرحم موتاكم ويشفي مرضاكم ويبلغكم مبتغاكم
واسئل الله نجاح لكل التلاميذ وطلبة ...
رمضان مبارك وسعيد عليكم يارب اغتنموا رمضان لتقرب من الله اكثر
وجعلوه فاتحة لي طاعات دائمة ارجوا ان يقبل صيامكم وقيامكم
كل عام وانتم بالف خير
وسلام الله عليكم
ونحن في 29 شعبان اسئل الله انه كتب لكم كل الخير لسنة القادمة
واريد ان اهنئكم بقدوم رمضان وارجوا ان يدخل عليكم بالخير وصحة
واسئل الله ان يرحم موتاكم ويشفي مرضاكم ويبلغكم مبتغاكم
واسئل الله نجاح لكل التلاميذ وطلبة ...
رمضان مبارك وسعيد عليكم يارب اغتنموا رمضان لتقرب من الله اكثر
وجعلوه فاتحة لي طاعات دائمة ارجوا ان يقبل صيامكم وقيامكم
كل عام وانتم بالف خير