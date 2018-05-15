رمضان كريم

همسة نجاح

همسة نجاح

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
22 جانفي 2017
المشاركات
125
الإعجابات
339
النقاط
13
العمر
21
الإقامة
في اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#1
بسم الله ابداء كلامي
وسلام الله عليكم
ونحن في 29 شعبان اسئل الله انه كتب لكم كل الخير لسنة القادمة
واريد ان اهنئكم بقدوم رمضان وارجوا ان يدخل عليكم بالخير وصحة
واسئل الله ان يرحم موتاكم ويشفي مرضاكم ويبلغكم مبتغاكم
واسئل الله نجاح لكل التلاميذ وطلبة ...
رمضان مبارك وسعيد عليكم يارب اغتنموا رمضان لتقرب من الله اكثر
وجعلوه فاتحة لي طاعات دائمة ارجوا ان يقبل صيامكم وقيامكم
كل عام وانتم بالف خير
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