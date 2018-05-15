رمضان كريم

بسم الله ابداء كلاميوسلام الله عليكمونحن في 29 شعبان اسئل الله انه كتب لكم كل الخير لسنة القادمةواريد ان اهنئكم بقدوم رمضان وارجوا ان يدخل عليكم بالخير وصحةواسئل الله ان يرحم موتاكم ويشفي مرضاكم ويبلغكم مبتغاكمواسئل الله نجاح لكل التلاميذ وطلبة ...رمضان مبارك وسعيد عليكم يارب اغتنموا رمضان لتقرب من الله اكثروجعلوه فاتحة لي طاعات دائمة ارجوا ان يقبل صيامكم وقيامكمكل عام وانتم بالف خير