أحيوا سنة التبشير

والتهنئة بمجيء رمضان.

"أقول كما قال رسولنا عليه الصلاة و السلام :

"جاءكم شهر مبارك



عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يُبَشِّر أصحابه بقدوم رمضان يقول: قد جاءكم شهر رمضان شهرٌ مبارك ،

كتب الله عليكم صيامه ،

فيه تفتح أبواب الجنة

وتغلق فيه أبواب الجحيم،

وتغل فيه الشياطين،

فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهر،

من حُرِمَ خيرها فقد حُرِم.

صححه الألباني..صحيح الترغيب 1/490 .



قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- : قال بعض العلماء :

هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضاً بشهر رمضان .

كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان ،

كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران ،

كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشياطين ،



ـلطائف المعارف (1/158).

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته