أحيوا سنة التبشير والتهنئة بمجيء رمضان.

A

abou khaled

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#1
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#1
أحيوا سنة التبشير
والتهنئة بمجيء رمضان.
"أقول كما قال رسولنا عليه الصلاة و السلام :
"جاءكم شهر مبارك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يُبَشِّر أصحابه بقدوم رمضان يقول: قد جاءكم شهر رمضان شهرٌ مبارك ،
كتب الله عليكم صيامه ،
فيه تفتح أبواب الجنة
وتغلق فيه أبواب الجحيم،
وتغل فيه الشياطين،
فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهر،
من حُرِمَ خيرها فقد حُرِم.
صححه الألباني..صحيح الترغيب 1/490 .

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- : قال بعض العلماء :
هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضاً بشهر رمضان .
كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان ،
كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران ،
كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشياطين ،

ـلطائف المعارف (1/158).
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
 
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