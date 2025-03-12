إلياس
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أحباب اللمة
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*:: فضائل شهر رمضان ::*
إن لشهر رمضان فضائل عظيمة و كثيرة
ومنها ما يأتي:
١_أنه *أنزل فيه القرآن* من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة على الصحيح _ ثم نزل بعد ذلك حسب الوقائع والأحداث على رسول اللهﷺ.
٢_*تصفد فيه الشياطين وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار* ، لقولهﷺ إذا جاء رمضان فُتّحَت أبواب الجنة وغُلّقَت أبواب النار وصفدت الشياطين).
٣_أن *صيامه سبب لمغفرة الذنوب* والخطايا، *قالﷺ* الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر).
*وقال ﷺ* "من صام رمضان ..."
و في رواية "من قام رمضان ..."
و في رواية "من قام ليلة القدر ..."
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه).
٤_أن *العمرة فيه تعدل حجة*.
قال عليه الصلاة والسلامعمرة في رمضان تعدل حجة).
٥_أن *لله عتقاء من نار جهنم* وذلك في كل ليلة من رمضان ،لقولهﷺ إن لله عند كل فطر عتقاء ، وذلك في كل ليلة ) .
٦_أن *فيه ليلة القدر* .
قال تعالى{فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ}
*وقال تعالى* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ)
أي خير من ٨٣سنة وبضعة اشهر.
*وقالﷺ* من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه).
٧_أن *الحسنات فيه مضاعفة* إلى قدر لايعلمه إلا الله ، كما *قال تعالى* في الحديث القدسي: ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا اجزي به)
فهذا يدل على عظم الأجر والثواب.
* تنبيهات :*
١_*حديث* : شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار: *ضعيف.*
٢_إن قول *عبارة* رمضان كريم) *غير صحيحة.*
لأن رمضان ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريما.
والصحيح أن نقول : (رمضان مبارك).
(مجموع فتاوى ابن عثيمين).
٣_ *ليس هناك شيئ معين يستقبل به شهر رمضان .*
ولكن يستقبل *بالفرح* والسرور *وشكر الله* على أن بلغ الإنسان رمضان.
و يشرع للمسلم *استقباله بالتوبة* النصوح والإستعداد لصيامه وقيامه *بنية صالحة وعزيمة صادقة*.
إن لشهر رمضان فضائل عظيمة و كثيرة
ومنها ما يأتي:
١_أنه *أنزل فيه القرآن* من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة على الصحيح _ ثم نزل بعد ذلك حسب الوقائع والأحداث على رسول اللهﷺ.
٢_*تصفد فيه الشياطين وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار* ، لقولهﷺ إذا جاء رمضان فُتّحَت أبواب الجنة وغُلّقَت أبواب النار وصفدت الشياطين).
٣_أن *صيامه سبب لمغفرة الذنوب* والخطايا، *قالﷺ* الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر).
*وقال ﷺ* "من صام رمضان ..."
و في رواية "من قام رمضان ..."
و في رواية "من قام ليلة القدر ..."
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه).
٤_أن *العمرة فيه تعدل حجة*.
قال عليه الصلاة والسلامعمرة في رمضان تعدل حجة).
٥_أن *لله عتقاء من نار جهنم* وذلك في كل ليلة من رمضان ،لقولهﷺ إن لله عند كل فطر عتقاء ، وذلك في كل ليلة ) .
٦_أن *فيه ليلة القدر* .
قال تعالى{فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ}
*وقال تعالى* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ)
أي خير من ٨٣سنة وبضعة اشهر.
*وقالﷺ* من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه).
٧_أن *الحسنات فيه مضاعفة* إلى قدر لايعلمه إلا الله ، كما *قال تعالى* في الحديث القدسي: ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا اجزي به)
فهذا يدل على عظم الأجر والثواب.
* تنبيهات :*
١_*حديث* : شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار: *ضعيف.*
٢_إن قول *عبارة* رمضان كريم) *غير صحيحة.*
لأن رمضان ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريما.
والصحيح أن نقول : (رمضان مبارك).
(مجموع فتاوى ابن عثيمين).
٣_ *ليس هناك شيئ معين يستقبل به شهر رمضان .*
ولكن يستقبل *بالفرح* والسرور *وشكر الله* على أن بلغ الإنسان رمضان.
و يشرع للمسلم *استقباله بالتوبة* النصوح والإستعداد لصيامه وقيامه *بنية صالحة وعزيمة صادقة*.