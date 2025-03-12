*:: فضائل شهر رمضان ::*إن لشهر رمضان فضائل عظيمة و كثيرةومنها ما يأتي:١_أنه *أنزل فيه القرآن* من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة على الصحيح _ ثم نزل بعد ذلك حسب الوقائع والأحداث على رسول اللهﷺ.٢_*تصفد فيه الشياطين وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار* ، لقولهﷺإذا جاء رمضان فُتّحَت أبواب الجنة وغُلّقَت أبواب النار وصفدت الشياطين).٣_أن *صيامه سبب لمغفرة الذنوب* والخطايا، *قالﷺ*الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر).*وقال ﷺ* "من صام رمضان ..."و في رواية "من قام رمضان ..."و في رواية "من قام ليلة القدر ..."إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه).٤_أن *العمرة فيه تعدل حجة*.قال عليه الصلاة والسلامعمرة في رمضان تعدل حجة).٥_أن *لله عتقاء من نار جهنم* وذلك في كل ليلة من رمضان ،لقولهﷺإن لله عند كل فطر عتقاء ، وذلك في كل ليلة ) .٦_أن *فيه ليلة القدر* .قال تعالى{فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ}*وقال تعالى*لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ)أي خير من ٨٣سنة وبضعة اشهر.*وقالﷺ*من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه).٧_أن *الحسنات فيه مضاعفة* إلى قدر لايعلمه إلا الله ، كما *قال تعالى* في الحديث القدسي: ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا اجزي به)فهذا يدل على عظم الأجر والثواب.تنبيهات :*١_*حديث* : شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار: *ضعيف.*٢_إن قول *عبارة*رمضان كريم) *غير صحيحة.*لأن رمضان ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريما.والصحيح أن نقول : (رمضان مبارك).(مجموع فتاوى ابن عثيمين).٣_ *ليس هناك شيئ معين يستقبل به شهر رمضان .*ولكن يستقبل *بالفرح* والسرور *وشكر الله* على أن بلغ الإنسان رمضان.و يشرع للمسلم *استقباله بالتوبة* النصوح والإستعداد لصيامه وقيامه *بنية صالحة وعزيمة صادقة*.