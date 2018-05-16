رسالة فيها إفادة

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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#1
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#1
السلام عليكم أهل اللمة اللطفاء.

أحيانا تقع أنصاف حوادث للانسان في حركته وسكونه في حله وترحاله وينجوا من حادث اكبر بحادث اصغر واقل وطأة أمثلة على ذلك؟

يسقط سكين من طاولة المطبخ على جنب رجلك فبدل ان ينغمس فيها يترك جرحا طفيفا باصبعك وتنجوا رجلك هذا نصف حادث.ستتذكر ان تضع السكين في مكان آمن حتى لا يتكرر الحادث أكثر.

وانت تمشي في الشارع تحرك خطوة واحدة للوراء تنقضك من سيارة تدهسك كاملا لكنها تصدمك من جانبها وتترك ألما طفيفا يزول لاحقا هذا نصف حادث. ستتذكر ان تتحرى خلو الطريق من السيارات حتى تعبر.

تكون جالس في مكان تحرك راسك و تلتفت نحو جهة ثم في لحظة يصيبك حجر مرمي من الجهة الاخرى فيصيب مؤخرة رأسك وتنجوا عينك ولا تفقئ فتفقدها تترك الحادثة جرحا فتخيطه ويلتئم. ستتذكر ان تختار مكانا آمنا ومريحا للجلوس.

وهكذا كثير من حوادث كبيرة يحولها لطف الله بك الى انصاف حوادث او أقل من ذلك وتنجوا منها ومن تكرارها ومن هول ماهو اكبر وأخطر.

كذلك الرجال والنساء في حياتك هم حوادث تصيبك فتتألم وتتحسر وتترك جرحا لابد له ان يلتئم ولكن تنجوا منهم اجمالا ومن أفعالهم الاكبر والاخطر.

فلا تحزن على الجروح والقروح فقد نجوت بلطف الله وتدبيره مما خبأته لك تدابير البشر.


ربي يبارك فيكم.
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
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#2
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#2
السلام عليكم عمي ابو فريد
الابتلاء من الله يحوي رسالتين اول رسالة تحذيرية يحذرنا فيها الله من عواقب المعصية وينذرنا فيها بالابتلاء من شدة العذاب القادم في حال الاستمرار
كذالك وضع الابتلاء لتنقية الانسان من ذنوبه وخطياه حتى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الشوكة يشاكها المسلم له فيها اجر }
فكذالك معظم الحوادث التي يتعرض لها الانسان فانه ان كان عاقلا يستفيد من تجربته بان يحذر في مستقبله واما الانسان الجاهل فيكرر الخطا ولا يستفيد ولو اعيدت الكرة الفا ...بارك الله فيك رسالة قيمة ...
وبمناسبة رمضان اقول
و الله قد مرت علينا مذ ان بلغنا الحلم الكثير من اشهر الصيام رمضان ماذا فعلنا ؟ وهل صمناها حق الصيام ونرجو ان نستفيد من اخطاء الصياام الماضي فنصوم هذا الشهر ايمانا واحتسابا
فالذي بلغنا هذا رمضان قادر على ان يأخذ انفاسنا في رمضان القادم ربي يهنيك
 
ا

احميدة09

:: عضو منتسِب ::
#3
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ذكر
#3
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لا يسعني الا ان نقول ..لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ..
اي شيء يصيب الانسان الا وفيه خير كثير من الله الا ان الانسان دائما ما يتضايق لجهله وضعف ايمانه بالله تعالى
وان ما يصيبه ماكان ليخطئه...
فالحمد لله على كل حال ...
 
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