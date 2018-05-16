رسالة فيها إفادة

أحيانا تقع أنصاف حوادث للانسان في حركته وسكونه في حله وترحاله وينجوا من حادث اكبر بحادث اصغر واقل وطأة أمثلة على ذلك؟

يسقط سكين من طاولة المطبخ على جنب رجلك فبدل ان ينغمس فيها يترك جرحا طفيفا باصبعك وتنجوا رجلك هذا نصف حادث.ستتذكر ان تضع السكين في مكان آمن حتى لا يتكرر الحادث أكثر.

وانت تمشي في الشارع تحرك خطوة واحدة للوراء تنقضك من سيارة تدهسك كاملا لكنها تصدمك من جانبها وتترك ألما طفيفا يزول لاحقا هذا نصف حادث. ستتذكر ان تتحرى خلو الطريق من السيارات حتى تعبر.

تكون جالس في مكان تحرك راسك و تلتفت نحو جهة ثم في لحظة يصيبك حجر مرمي من الجهة الاخرى فيصيب مؤخرة رأسك وتنجوا عينك ولا تفقئ فتفقدها تترك الحادثة جرحا فتخيطه ويلتئم. ستتذكر ان تختار مكانا آمنا ومريحا للجلوس.

وهكذا كثير من حوادث كبيرة يحولها لطف الله بك الى انصاف حوادث او أقل من ذلك وتنجوا منها ومن تكرارها ومن هول ماهو اكبر وأخطر.

كذلك الرجال والنساء في حياتك هم حوادث تصيبك فتتألم وتتحسر وتترك جرحا لابد له ان يلتئم ولكن تنجوا منهم اجمالا ومن أفعالهم الاكبر والاخطر.

فلا تحزن على الجروح والقروح فقد نجوت بلطف الله وتدبيره مما خبأته لك تدابير البشر.

ربي يبارك فيكم.