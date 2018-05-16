"""))))) سلسلة الأحاديث اليومية ((((("""

theking

theking

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
24 أوت 2016
المشاركات
292
الإعجابات
326
النقاط
13
الإقامة
في أرض الله
الجنس
ذكر
#1
لبسملة.gif


الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد سيد الخلق أجمعين وحبيب رب العالمين

اللهم صل على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم يبعثون وبعد :
إرتأيت أن أطرح هذه السلسلة والتي عبارة عن أحاديث لسيد الخلق عليه أفضل الصلاة و أزكى التسليم
كل يوم تطرح أحاديث صحيحة عن النبي

ويمكن لأي شخص المشاركة بحديث صحيح المهم أن التأكد من صحته قبل طرحه في الموضوع

'''''الرجاء من المراقبين تثبيت الموضوع''''''

قال صلى الله عليه وسلم:
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

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classic girl

classic girl

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
12 أكتوبر 2015
المشاركات
117
الإعجابات
240
النقاط
13
الإقامة
في مكان ما في هذه الأرض
الجنس
أنثى
#2
السلامم عليكمم و رحمة الله
بارك الله فيك اخي أردت المشاركة بهذا الحديث
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها). رواه مسلم.
 
theking

theking

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#3
إنضم
24 أوت 2016
المشاركات
292
الإعجابات
326
النقاط
13
الإقامة
في أرض الله
الجنس
ذكر
#3
قال classic girl:
السلامم عليكمم و رحمة الله
بارك الله فيك اخي أردت المشاركة بهذا الحديث
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها). رواه مسلم.
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اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد
وفيك يبارك الله أختي العزيزة
 
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