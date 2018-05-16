"""))))) سلسلة الأحاديث اليومية ((((("""

الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد سيد الخلق أجمعين وحبيب رب العالمين



اللهم صل على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم يبعثون وبعد :

إرتأيت أن أطرح هذه السلسلة والتي عبارة عن أحاديث لسيد الخلق عليه أفضل الصلاة و أزكى التسليم

كل يوم تطرح أحاديث صحيحة عن النبي



ويمكن لأي شخص المشاركة بحديث صحيح المهم أن التأكد من صحته قبل طرحه في الموضوع

'''''الرجاء من المراقبين تثبيت الموضوع''''''

قال صلى الله عليه وسلم:

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن