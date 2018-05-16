قفة رمضان او قفة اللاجئين...؟؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

..لا ادري من اين ابدا وكيف ابدا وماذا عساني ان اقول ..

عند مشاهدتي لهذا الحشد من الناس وهو يتسابق على قفة رمضان من شارع لشارع ومن حي الى حي ..اين تبحث في وجوه الناس عن فقير يستحق ان يكون اسمه ضمن القائمة فلا تجده ..

ثم تتذكر ...الكرامة ...والراس المرفوع ....عندها فقط يمر في بالك شريط اللاجئين وهم يحملون قففهم واكياس الدقيق فيتساوى عندك الكل..وتقول من نحن وفي اي بلد نحن..

ولماذا كل هذا ...في بلد كهذا..