قفة رمضان او قفة اللاجئين...؟؟

احميدة09

احميدة09

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#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
..لا ادري من اين ابدا وكيف ابدا وماذا عساني ان اقول ..
عند مشاهدتي لهذا الحشد من الناس وهو يتسابق على قفة رمضان من شارع لشارع ومن حي الى حي ..اين تبحث في وجوه الناس عن فقير يستحق ان يكون اسمه ضمن القائمة فلا تجده ..
ثم تتذكر ...الكرامة ...والراس المرفوع ....عندها فقط يمر في بالك شريط اللاجئين وهم يحملون قففهم واكياس الدقيق فيتساوى عندك الكل..وتقول من نحن وفي اي بلد نحن..
ولماذا كل هذا ...في بلد كهذا..
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو فعّال ::
#2
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#2
سلام عليكم
كاين ناس صح زواولة مساكن والله تلقاهم يتسارعو على قفة رمضان مي كاين ناس لاباس عليهم وتلقاهم دايرين لاشين على قفة رمضان والله عيب عليهم نورمالمو يخلوها لزواولة ولاجئين هادو صح يستاهلوها ماشي لي لباس عليهم والله تحير
مرسي على الموضوع خويا
 
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