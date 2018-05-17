إلَــى صَــلاة الفَجرٍ

السلامم عليكمم و رحمة الله تعالى وبركاته

أخوتي و أخواتي صحا رمضانكم

وَاخيرا يأتي رمضان بعد إنتظار دام عــام

كيما علابلكم رمضان خطرة فالعام

و الحسنات كيما سيئات يتضاعفو في هدا الشهر

تحصينا من السيئات و رفعًا في الحسنات انشأت هذا الموضوع

موضوع فكرة ليست جديدة جديدة ^^

حبيت نفيد و نستفيد

المعنى : أغلبية تاعنا نبقاو هنا من صلاة الــتراويح الى صلاة الفجر

وقلت علاش لالا منربحوش حسنات في هذي الفترة طبعا بعد قيام الليل

كل واحد منا يفيدنا باذكار او احاديث او آيات او معلومات دينية

هكذا نعرفو ديننا كثر و نعمرو الوقت بالحسنات

في الاخير اسمحولي طولت عليكمم الفوق الموهييم ربي ييتقبل منا ومنكم صالح اعمال

رمضان كريم

ملاحظة

متخرجوش من فكرة الموضوع

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