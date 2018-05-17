إلَــى صَــلاة الفَجرٍ

classic girl

classic girl

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
12 أكتوبر 2015
المشاركات
121
الإعجابات
245
النقاط
13
الإقامة
في مكان ما في هذه الأرض
الجنس
أنثى
#1
1526510727780.png
1526510761549.png
السلامم عليكمم و رحمة الله تعالى وبركاته
أخوتي و أخواتي صحا رمضانكم
وَاخيرا يأتي رمضان بعد إنتظار دام عــام
كيما علابلكم رمضان خطرة فالعام
و الحسنات كيما سيئات يتضاعفو في هدا الشهر
تحصينا من السيئات و رفعًا في الحسنات انشأت هذا الموضوع
موضوع فكرة ليست جديدة جديدة ^^
حبيت نفيد و نستفيد
المعنى : أغلبية تاعنا نبقاو هنا من صلاة الــتراويح الى صلاة الفجر
وقلت علاش لالا منربحوش حسنات في هذي الفترة طبعا بعد قيام الليل
كل واحد منا يفيدنا باذكار او احاديث او آيات او معلومات دينية
هكذا نعرفو ديننا كثر و نعمرو الوقت بالحسنات
1526510780305.png
في الاخير اسمحولي طولت عليكمم الفوق الموهييم ربي ييتقبل منا ومنكم صالح اعمال
رمضان كريم
ملاحظة
متخرجوش من فكرة الموضوع
# ClaSsiC Girl​
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.