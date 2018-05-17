من أخطاء الصائمين والصائمات مع وحي القلم

الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والمن و الجود واهب الحياة وخالق الوجود

الذى اتصف بالصمدية و تفرد بالوحدانية وجعل المـلائكة وأولو العلم على ذلك شهود

الحمد له لا نحصى ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه حيث كان و لم يكن هناك وجود

نحـمـده تبـارك و تـعـالى و نستعينـه فـهـو الـرحيـم الـودود

ونعوذ بنور وجهه الكريم من فكر محدود وذهن مكدود وقلب مسدود

و نسأله الهداية و الرعاية والعناية وأن يجعلنا بفضله من الركع السجود

و أشـهـد أن لا إلـه إلا الله الـحـي الحـمـيد

ذو العـرش المجـيـد الـفـعـال لمـا يـريـد

المحصى المبدئ المعيد خلق الخلق فمنهم شقى ومنهم سعيد

قـدم للعـاصين بالـوعيد و بشر الطـائعين بالجنة وبالمزيد

حـكـم عـدل ليـس بـظـلام لـلـعبيـد

لا يشغـله شـأن عن شـأن كل يـوم هـو فى شـأن جـديـد

وأشهد أن سيدنـا محمـدا عبـده و رسـوله ذو الخلق الحميد

و الـرأي الـرشيـد و القـول السـديـد

بلغ الرسالة على التحديد و أدى الأمـانـة دون نـقـص أو مـزيـد

أرشـدنـا إلى طـريـق الهـدايـة و التسـديـد

وحذرنا من التردي فى الغواية والضلال البعيد

حمـل السـلاح في سبيـل أشـرف غـايـة بـعـزم مـن حـديـد

و جمـع الأمـة تـحت لـواء أجـل رايـة رايـة التـوحيـد

فاختـصه ربه بـالوسيـلة و الفـضيلـة و بشره بالمقـام المحمـود

و الظل الممدود و الحوض المورود و اللواء المعقود

و جـعـلـه يـوم الـقيـامـة شـهـيدا عـلى الشـهـود

اللهم إنا نسألك كما أمرتنا أن تصلي و تسلم و تبـارك عليـه و عـلى آلـه

كما صليت وسلمت و باركت على إبراهيم و آله فى العالمين إنك حميد مجيد

أمـا بـعـد :

رمضان كريم مبارك علينا وعليكم الشهر وجعلنا ممكن استكمل الأجر

وممن يوفق لقيام ليلة القدر ويسعد في يوم الحشر

أعاده الله علينا وعليكم باليمن والايمان والسلامة والاسلام

أهلا وسهلا بــ أعضاء وزوار ركن نفحات رمضانية اللماوية

أخطاء الصائمين والصائمات في شهر رمضان المبارك كثيرة

سواء أكانت أخطاء في السحور أو الإفطار أو في قيام رمضان

أو الأخطاء التي تقع عموما من الصائمين والصائمات من سلوكيات وعادات خاطئة في هذا الشهر المبارك

شهر رمضان المبارك موسم عبادات متنوعة من صيام وقيام وتلاوة قرآن وصدقة وإحسان وذكر ودعاء واستغفار

وسؤال الجنة والنجاة من النار؛ فالموفَّق من حَفِظَ أوقاته في ليله ونهاره وشَغلِها فيما يسعده ويقربه إلى ربه

على الوجه المشروع بلا زيادة ولا نقصان ومن المعلوم لدى كل مسلم أنه يشترط لقبول العمل

الإخلاص لله المعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم

في موضوعي هذا سأتحدث عن أخطاء الصائمين والصائمات في شهر رمضان لكي نصححها ونبتعد عن الوقوع فيها

موضوعي سيكون متجدد طيلة الشهر الكريم ليستفيد الكل ويعمل بها إن شاء الله

المبالغة في شراء الأطعمة :

استقبال بعض المسلمين لهذا الشهر الكريم بالمبالغة في شراء الأطعمة والمشروبات

بكميات هائلة بدلا من الاستعداد للطاعة والاقتصاد ومشاركة الفقراء والمساكين

الإسراف في الإنفاق على أنواع الأطعمة والأشربة، والفواكه، والحلويات المختلفة، والمخللات وفواتح الشهية

حتى صارت النفقة في رمضان على ذلك أضعاف ما ينفق في غيره

بعض الصائمين همهم الكبير في رمضان الاكل والتبذير المال تنويع الموائد

فلنكن ربانيون لا رمضانيون

كـــونــــوا ربــانييــــن ولا تكـــونــــوا رمضــانييــــن

فشهر رمضان شهر التوبة والغفران شهر الطاعة والإحسان شهر الذِّكر

من أخطاء الصائمين

تضييع قيام الليل :

من المخالفات البينة التي يقع فيها بعض الناس تضييع قيام رمضان والزهد في أجره العظيم

من أجل مشاهدة التلفاز ومتابعة أفلامه وأغانيه أو المسابقات الملهيات عن ذكر الله تعالى

ترك الركعتين السنة البعدية بعد صلاة العشاء :

وهي سنة مؤكدة في رمضان وغيره والكثيرون يصلون العشاء، ثم يقومون لصلاة التراويح

فلا يصلوا ركعتي سنة ما بعد صلاة العشاء ويغفلون عنها طوال شهر رمضان مع مواظبتهم عليها في غير رمضان

من أخطاء الصائمين عدم إتمام الصلاة مع الإمام :

ومن الناس من يصلي ركيعات من القيام ثم يسارع في الانصراف مضيعا لأجر عظيم

كان يحوزه لو صبر فقام حتى ينصرف مع الإمام

قال صلى الله عليه وسلم :

« إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ »

(رواه أهل السنن )

الجلوس في المسجد حتى يركع الإمام :

ومن الناس من يجلس خلف الصفوف والإمام يقرأ في الصلاة

حتى إذا كبر للركوع سارعوا لإدراك الركعة

وهؤلاء واقعون في مخالفات منها : التشويش على المصلين وربما على الإمام

ومنها ترك الفاتحة من غير عذر معتبر

إذ الرخصة في إدراك الركعة بالركوع إنما وردت فيمن جاء متأخرا لا فيمن تهاون في إدراكها