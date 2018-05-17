هل انا حامل

سلام عليكم انا عندي سؤال انا عملت جنس في مارس لكنه لم يقذف داخلي قذفه خارجا اجريت فحص الحمل طلع سالب اتت دورة شهرية لكن الدم كان داكنا و خاثر قليلة و بكمية قليلة لمدة اربع ايام بعدها لمدة شهرين لم تأتي الدورة الشهرية مارست الجنس لم يقدف داخلي ايضا و اجريت فحص الحمل ظهر سالب ايضا لكنني احس بألم في بطني خفيف نوعا ما و عندما اتمشى احس بألم فضيع في ظهري شربت حبوب منع الحمل لمدة اسبوع و لا زلت احس بالالم لم تنزل الدورة الشهرية و انا محتارة كما ان بطني منفوخ قليلا علا غير المعتاد لم افهم حالتي