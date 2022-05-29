السلام عليكم اخوتي

عنوان المنتدى معا لحل مشاكلنا حفزني لطرح مشكلتي لاني ان كنت بحاجة الى مساعدة فهي الآن

انا ام لاربعة اطفال بنات و اولاد و عن قريب الخامس ان شاء الله

متعلمة ناجحة متدينة خلوقة و زوجي ايضا نكاد انا و زوجي نبلغ الاربعين عام و لله الحمد

لدينا سكن خاص بولايتنا و بصدد انشاء فيلا و نملك سكن في العاصمة و لله الحمد و المنة

امورنا الزوجية كما كل الازواج مرت بفترات صفاء و فترات كدر لكن مؤخرا من سنتين او ثلاث نعيش و لله الحمد بدون مشاكل نتفق على قراراتنا و كل واحد يحترم آراء الاخر تولدت بيننا صحبة يعرف كل مننا ما يفكر فيه الآخر قبل ان ينطق و لله الحمد و المنة

العلاقة الزوجية لا توجد بها مشاكل و لله الحمد عدا ايام نظرا للحمل و تعبي مع الاولاد و هي قليلة جدا و لله الحمد

شكلي و هيئتي جميلتان ولا اعاني من امراض و لله الحمد

لكن و طيلة فترة زواجنا 15 عام تقريبا و منذ دخول وسائل التواصل الاجتماعي لا يمر عام او عامان الا و أجده يكلم احداهن ليس كلام خليع لكن عن كم هي جميلة و كم يريد رؤيتها و لماذا لا ترد اغلبهن عزباوات جميلات صغيرات بالسن أكتشف الامر ساعات البنت لا ترد عليه فأتغاضى عن الامر و ساعات ترد عليه فأصارحه تقوم بلبلة اسبوع اسبوعان يتركها عام عامين من بعد تخلفها واحدة أخرى

منذ مدة نظرا لعمله يظطر يذهب للعاصمة يبيت في منزلنا هناك منذ يومين أكتشفت انه رجع يكلم احداهن و انه عندما كان في العاصمة كان يريد العشاء معها و انها تعلم بخصوص الشقة و عنوانها

وبعثت له صور جواز سفرها تبلغ من العمر 21 عاما اي بنصف عمري تقريبا محجبة جميلة

اغلقت هاتفه اخبرته انني تعبت من الحمل و اريد الذهاب عند والدتي لارتاح

زوجي في عديد من المرات صرح لي بانه يريد زوجة ثانية لكنه بالكاد يستطيع ايجاد الوقت القليل لي و لاولادنا اساعد في كل الامور اشتري الحاجيات ادرس الاولاد لوحدي اخذهم و ارجعهم من المدارس عدى مسؤوليات البيت و العمل كما اني اوكلته كل امور عملي اموالي عنده حتى الذهب عندما احتجناه جلبته له

صراحة لا اتحمل اي ضربة في الظهر ابي جد مريض هذه الايام يصارع السرطان بيت والديا اصبح مستشفى لا استطيع حمل مشاكلي و اطفالي اليهم حملي في شهوره الاخيرة و هو يفكر في غيري

احس نفسي اهوي في حفرة عميقة و آخذ كل اطفالي الى قعرها

ماذا افعل انا الآن ذاهبة لبيت اهلي لمدة يومين او ثلاث ارجو منكم الافادة