باسم الله الرحمن الرحيم



رمضان كريم على الجميع أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والهناء كل عام وأنتم بخير



متوفر مبلغ 350 دولار على بايونير للبيع مقابل 64000 دج



سعر البيع 182 دج للدولار



اقل مبلغ للحجز 100 دولار لقلة عدد مرات الارسال



يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط



الأرسال يكون عبر خاصية Card to Card فقط أي بدون عمولة و الرجاء التأكد من أن خاصية c2c مفعلة سواء بارسال الايميل الى المشرف او وضعه في تعليق لأتأكد لك منه



سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي الخاص بي عبر مكتب البريد .



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المصدر: صديق



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