عرض بيع بيع 350 دولار بايونير مقابل ccp فقط

بيانات المعاملة المالية
البائع
cherif algeria
المبلغ
350 ( USD )
سعر البيع
182 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
cherif algeria

cherif algeria

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
22 سبتمبر 2015
المشاركات
535
الإعجابات
135
النقاط
19
الإقامة
biskra
الجنس
ذكر
#1
باسم الله الرحمن الرحيم

رمضان كريم على الجميع أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والهناء كل عام وأنتم بخير

متوفر مبلغ 350 دولار على بايونير للبيع مقابل 64000 دج

سعر البيع 182 دج للدولار

اقل مبلغ للحجز 100 دولار لقلة عدد مرات الارسال

يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط

الأرسال يكون عبر خاصية Card to Card فقط أي بدون عمولة و الرجاء التأكد من أن خاصية c2c مفعلة سواء بارسال الايميل الى المشرف او وضعه في تعليق لأتأكد لك منه

سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي الخاص بي عبر مكتب البريد .

الرجاء الحجز بجدية

المصدر: صديق

الاثبات
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طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
64
الإعجابات
307
النقاط
9
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
 
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