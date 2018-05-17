cherif algeria
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 22 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 535
- الإعجابات
- 135
- النقاط
- 19
- الإقامة
- biskra
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
متوفر 41 أورو paysera للبيع مقابل CCP فقط
1 اورو= 220 دج
المبلغ كاملا مقابل 9000 دج
يفضل شراء كامل المبلغ
المبلغ بدون عمولة والمصدر نظيف
سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي الخاص بي عبر مكتب البريد .
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
الرجاء الحجز بجدية
المصدر: أعمال حرة
الاثبات:
في الملف المرفق
متوفر 41 أورو paysera للبيع مقابل CCP فقط
1 اورو= 220 دج
المبلغ كاملا مقابل 9000 دج
يفضل شراء كامل المبلغ
المبلغ بدون عمولة والمصدر نظيف
سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي الخاص بي عبر مكتب البريد .
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
الرجاء الحجز بجدية
المصدر: أعمال حرة
الاثبات:
في الملف المرفق
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