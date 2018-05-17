عرض بيع بيع 75.24 أورو بايسيرا مقابل ccp فقط

بيانات المعاملة المالية
البائع
cherif algeria
المبلغ
41 ( EUR )
سعر البيع
220 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
cherif algeria

cherif algeria

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
22 سبتمبر 2015
المشاركات
535
الإعجابات
135
النقاط
19
الإقامة
biskra
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم

متوفر 41 أورو paysera للبيع مقابل CCP فقط

1 اورو= 220 دج

المبلغ كاملا مقابل 9000 دج

يفضل شراء كامل المبلغ

المبلغ بدون عمولة والمصدر نظيف

سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي الخاص بي عبر مكتب البريد .

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ

الرجاء الحجز بجدية

المصدر: أعمال حرة

الاثبات:
في الملف المرفق
 

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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
64
الإعجابات
307
النقاط
9
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
 
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