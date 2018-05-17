ثلاث ساعات يوميا في رمضان لا تفرط فيها مهما كان الثمن فإنك إذا حافظت عليها وهي ثلاث ساعات بعدد أيام الشهر يكون المجموع (٩٠) ساعة وهن كالتالي …

الساعة عند الإفطار جهز فطورك باكرا وتفرغ فيها للدعاء فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد إدعي لك ولأحبابك ولا تنسى أموات المسلمين فانهم يحتاجون منك الدعاء

وأما الساعة الثانيه فهي اخر الليل إجعلها خلوة مع الله سبحانه فأنه ينادي هل من سأل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له فأكثر فيها من الإستغفار

وأما الساعه الثالثه فهي جلوسك بعد صلاة الفجر في مصلاك حتى الإشراق

هذه تسعون ساعة واحرص على باقي الوقت بالذكر وأجتناب الغيبه فإنها تحصد الأعمال واعزم إلا تفوتك صلاة فريضه واستغل النوافل فإنما هو ثلاثين يوما وما أسرع ما نقول أنقضى والله المستعان

ثلاث أدعيه لا تنسونها في سجودكم

اللهم إني أسألك حسن الخاتمة

اللهم ارزقني توبةً نصوحه قبل الموت

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

حتى اذا نويت نشر هذا الكلام انوِي به خير لعل الله يفرج لك بها كربة من كرب الدنيا والاخرة

وتذكر :~ افعل الخير مهما إستصغرته فلا تدري أي حسنة تدخلك الجنة