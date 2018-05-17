السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



متوفّر مبلغ 900 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل 180 دينار للدولار الواحد (السّعر ثابت فلا تحرجونا رجاءً.،،،)



الأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ مقابل 162000 دج





مصدر الأموال: أعمال حرّة



العمولة: 00%



يُرجى من الشّاري رفع صورة عن وصل الدّفع مكتوب عليها بخطّ اليد:



قيمة المبلغ

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تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.



والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.​