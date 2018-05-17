السلام عليكم اعضآء اللمة





~عضو في عيـــون الاعضآء~

هذا موضوع يهدف الي معرفة آراء أعضآء اللمة

في عضو ما نستضيفه لمدة يوم

من العصر الي 00 لليوم الموآلي

هي وسيلـﮧ تستطيع بهآ رؤيـﮧ . .





" كل مآ سجلتـة أنآملك . . كل مآ خطـه قلمك "





من مواضيعك وردودك . .





وسيلـه تكتشف بهآ نفسك في عيون آلآخرين . .





وترى شخصيتك آلتي رسمتهآ بموآضيعك وردودك . .





آستطآعت هذه آلعيون آكتشآفـة لتصرحـﮧ لك بروح صآدقـة وطريقـة عفويـة "" . .





محبـة لـ رؤيـة عطآءة بـ أحسن صورة . .





{ أحبآئي . .





آلموضوع لآيحتآج مبآلغـة وإنمآ هو طرح خفيف . .





آلهدف منـة : بث روح آلمحبـةوآلتفآعل بين آلآعضآء "" . .





>> مع آلإبتعآد عن آلمجآملآت وعدم إحرآج آلضيف <<





اي تسآؤل يتم طرحه في الموضوع

نلتقي غدًا ان شاء الله مع اول ضيف

احياءا لموضوع الاختين الغاليتين :

red rose

ma dikra



السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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