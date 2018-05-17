~عضو في عيـــون الاعضآء~

missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,357
الإعجابات
21,171
النقاط
751
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم اعضآء اللمة


~عضو في عيـــون الاعضآء~
هذا موضوع يهدف الي معرفة آراء أعضآء اللمة
في عضو ما نستضيفه لمدة يوم
من العصر الي 00 لليوم الموآلي
هي وسيلـﮧ تستطيع بهآ رؤيـﮧ . .


" كل مآ سجلتـة أنآملك . . كل مآ خطـه قلمك "


من مواضيعك وردودك . .


وسيلـه تكتشف بهآ نفسك في عيون آلآخرين . .


وترى شخصيتك آلتي رسمتهآ بموآضيعك وردودك . .


آستطآعت هذه آلعيون آكتشآفـة لتصرحـﮧ لك بروح صآدقـة وطريقـة عفويـة "" . .


محبـة لـ رؤيـة عطآءة بـ أحسن صورة . .


{ أحبآئي . .


آلموضوع لآيحتآج مبآلغـة وإنمآ هو طرح خفيف . .


آلهدف منـة : بث روح آلمحبـةوآلتفآعل بين آلآعضآء "" . .


>> مع آلإبتعآد عن آلمجآملآت وعدم إحرآج آلضيف <<


اي تسآؤل يتم طرحه في الموضوع
نلتقي غدًا ان شاء الله مع اول ضيف
احياءا لموضوع الاختين الغاليتين :
red rose
ma dikra

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,357
الإعجابات
21,171
النقاط
751
الجنس
أنثى
#3
قال أشــواق 19:
السلام عليكم
صحا فطوووورك ختيتووو
موضوع شباب يعطيك الصحة
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
رمضان كريم تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم
الله يسلمك ويعافيك يارب حبيبة، صحى فطوركم كدلك
عينيك الشابين لدا ترين الاشياء جميلة
الله يسلمك ويعافيك يارب
هلا والف مرحبا نورت الموضوع
بارك الله فيك لمرورك الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه​
 
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#4
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,302
الإعجابات
1,048
النقاط
871
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#4
السلام عليكم
صحا فطوركم ... رمضان كريم أختي شيماء توحشناك
- متابع للموضوع بإذن الله -
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#5
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,357
الإعجابات
21,171
النقاط
751
الجنس
أنثى
#5
قال صدام بكل فخر:
السلام عليكم
صحا فطوركم ... رمضان كريم أختي شيماء توحشناك
- متابع للموضوع بإذن الله -
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يسلمك ويعافيك يارب وانتم كدلك اخي صدام
رمضانكم كريم، صحى فطوركم وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم
تتوحش الجنة ان شاء الله يارب، اخجلتني وايضا اشقت لكم ان شاء الله انتم بالف خير يارب
ان شاء الله
هلا والف مرحبا بك نورت الموضوع
بارك الله فيك لمرورك الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه​
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#7
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,357
الإعجابات
21,171
النقاط
751
الجنس
أنثى
#7
قال السحاب العابر:
شكر ا لك
متابع
موضوع قيم
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رمضان كريم، صحى فطوركم تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم
لا شكر على واجب باذن الله
هلا فيك، قيم بكم ان شاء الله
هلا والف مرحبا نورت الموضوع
بارك الله فيك للمرو العطر وجزاك كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
 
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