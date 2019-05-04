~عضو في عيون الاعضآء~

~عضو في عيـــون الاعضآء~

هذا موضوع يهدف الي معرفة آراء أعضآء اللمة

في عضو ما نستضيفه لمدة يوم

من العصر الي 00 لليوم الموآلي

هي وسيلـﮧ تستطيع بهآ رؤيـﮧ . .

" كل مآ سجلتـة أنآملك . . كل مآ خطـه قلمك "





من مواضيعك وردودك . .





وسيلـه تكتشف بهآ نفسك في عيون آلآخرين . .





وترى شخصيتك آلتي رسمتهآ بموآضيعك وردودك . .





آستطآعت هذه آلعيون آكتشآفـة لتصرحـﮧ لك بروح صآدقـة وطريقـة عفويـة "" . .





محبـة لـ رؤيـة عطآءة بـ أحسن صورة . .

والعضو الذي سنستضيفه يختار العضو الذي سيستضاف بعده

اي تسآؤل يتم طرحه في الموضوع

نلتقي ان شاء الله مع اول ضيف