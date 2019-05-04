~عضو في عيون الاعضآء~

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
ركن المسابقات الرمضانية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,965
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
السلام عليكم اعضآء اللمة


~عضو في عيـــون الاعضآء~
هذا موضوع يهدف الي معرفة آراء أعضآء اللمة
في عضو ما نستضيفه لمدة يوم
من العصر الي 00 لليوم الموآلي
هي وسيلـﮧ تستطيع بهآ رؤيـﮧ . .


" كل مآ سجلتـة أنآملك . . كل مآ خطـه قلمك "


من مواضيعك وردودك . .


وسيلـه تكتشف بهآ نفسك في عيون آلآخرين . .


وترى شخصيتك آلتي رسمتهآ بموآضيعك وردودك . .


آستطآعت هذه آلعيون آكتشآفـة لتصرحـﮧ لك بروح صآدقـة وطريقـة عفويـة "" . .


محبـة لـ رؤيـة عطآءة بـ أحسن صورة . .


{ أحبآئي . .


آلموضوع لآيحتآج مبآلغـة وإنمآ هو طرح خفيف . .


آلهدف منـة : بث روح آلمحبـةوآلتفآعل بين آلآعضآء "" . .


>> مع آلإبتعآد عن آلمجآملآت وعدم إحرآج آلضيف <<

والعضو الذي سنستضيفه يختار العضو الذي سيستضاف بعده


اي تسآؤل يتم طرحه في الموضوع
نلتقي ان شاء الله مع اول ضيف

احياءا لموضوع الاختين الغاليتين :
red rose
ma dikra
 
آخر تعديل:
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
ركن المسابقات الرمضانية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,965
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
قال عبدالرؤوف:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
موفقين
فكرة ممتازة.
إضغط للتوسيع...
والله ولي التوفيق .. اللهم امين يارب نحن واياكم وكل المسلمين
ان شاء الله تستمتعون بها وتكون حاضرا ومتواجدا
هلا والف مرحبا بك نورت الموضوع بمرورك اخي الطيب
بارك الله فيك للمرور الجميل وبارك الله فيك للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,960
النقاط
751
الفكرة جميلة وتفاعلية
بورك فيك
في انتضار الانطلاقة

والدعوة عامة
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