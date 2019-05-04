~عضو في عيون الاعضآء~

ماغيكاي تشان
:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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ركن المسابقات الرمضانية
طاقم المشرفات
السلام عليكم اعضآء اللمة
~عضو في عيـــون الاعضآء~
هذا موضوع يهدف الي معرفة آراء أعضآء اللمة
في عضو ما نستضيفه لمدة يوم
من العصر الي 00 لليوم الموآلي
هي وسيلـﮧ تستطيع بهآ رؤيـﮧ . .
" كل مآ سجلتـة أنآملك . . كل مآ خطـه قلمك "
من مواضيعك وردودك . .
وسيلـه تكتشف بهآ نفسك في عيون آلآخرين . .
وترى شخصيتك آلتي رسمتهآ بموآضيعك وردودك . .
آستطآعت هذه آلعيون آكتشآفـة لتصرحـﮧ لك بروح صآدقـة وطريقـة عفويـة "" . .
محبـة لـ رؤيـة عطآءة بـ أحسن صورة . .
{ أحبآئي . .
آلموضوع لآيحتآج مبآلغـة وإنمآ هو طرح خفيف . .
آلهدف منـة : بث روح آلمحبـةوآلتفآعل بين آلآعضآء "" . .
>> مع آلإبتعآد عن آلمجآملآت وعدم إحرآج آلضيف <<
والعضو الذي سنستضيفه يختار العضو الذي سيستضاف بعده
اي تسآؤل يتم طرحه في الموضوع
نلتقي ان شاء الله مع اول ضيف
~عضو في عيـــون الاعضآء~
هذا موضوع يهدف الي معرفة آراء أعضآء اللمة
في عضو ما نستضيفه لمدة يوم
من العصر الي 00 لليوم الموآلي
هي وسيلـﮧ تستطيع بهآ رؤيـﮧ . .
" كل مآ سجلتـة أنآملك . . كل مآ خطـه قلمك "
من مواضيعك وردودك . .
وسيلـه تكتشف بهآ نفسك في عيون آلآخرين . .
وترى شخصيتك آلتي رسمتهآ بموآضيعك وردودك . .
آستطآعت هذه آلعيون آكتشآفـة لتصرحـﮧ لك بروح صآدقـة وطريقـة عفويـة "" . .
محبـة لـ رؤيـة عطآءة بـ أحسن صورة . .
{ أحبآئي . .
آلموضوع لآيحتآج مبآلغـة وإنمآ هو طرح خفيف . .
آلهدف منـة : بث روح آلمحبـةوآلتفآعل بين آلآعضآء "" . .
>> مع آلإبتعآد عن آلمجآملآت وعدم إحرآج آلضيف <<
والعضو الذي سنستضيفه يختار العضو الذي سيستضاف بعده
اي تسآؤل يتم طرحه في الموضوع
نلتقي ان شاء الله مع اول ضيف
احياءا لموضوع الاختين الغاليتين :
red rose
ma dikra
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