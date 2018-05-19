عرض بيع بيع 99 دولار نتلر مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
bouziddz
المبلغ
99 ( USD )
سعر البيع
185 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
نتلر - Neteller
bouziddz

bouziddz

:: عضو شرفي ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
14 ديسمبر 2015
المشاركات
1,347
الإعجابات
281
النقاط
43
الإقامة
Alger Centre
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 99 دولار نتلر للبيع مقابل CCP
سعر البيع: 1$ = 185 دج
العمولة يتحملها المشتري
المصدر (Freelancing)
الأولوية لمن يأخذ كل المبلغ
الدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد مساءا
مدة الحجز 12 ساعة
كيفية إرسال البيانات
عنوان الرسالة: تحويل بيانات

2. محتوى الرسالة: شراء مبلغ دولار نتلر
رابط الموضوع المتعامل فيه مع البائع:
وسيلة الدفع المراد تحويلها
ضع الإيميل


ملاحظات:
- يجب التقيد بقوانين القسم
- عدم وضع المرفقات أو وسائل الإتصال ايمايل، هاتف
- عدم وضع الردود الجانبية

neteller.jpg
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
87
الإعجابات
366
النقاط
9
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
 
bouziddz

bouziddz

:: عضو شرفي ::
بائع عملات معتمد
#3
إنضم
14 ديسمبر 2015
المشاركات
1,347
الإعجابات
281
النقاط
43
الإقامة
Alger Centre
#3
قال 4algeria.com:
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
إضغط للتوسيع...
جزاك الله خير
و رمضان كريم للجميع و اعاده الله علينا بالهناء و الخيرات
 
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