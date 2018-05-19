متوفر 99 دولار نتلر للبيع مقابل CCPسعر البيع: 1$ = 185 دجالعمولة يتحملها المشتريالمصدر (Freelancing)الأولوية لمن يأخذ كل المبلغالدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد مساءامدة الحجز 12 ساعةكيفية إرسال البياناتعنوان الرسالة: تحويل بيانات2. محتوى الرسالة: شراء مبلغ دولار نتلررابط الموضوع المتعامل فيه مع البائع:وسيلة الدفع المراد تحويلهاضع الإيميلملاحظات:- يجب التقيد بقوانين القسم- عدم وضع المرفقات أو وسائل الإتصال ايمايل، هاتف- عدم وضع الردود الجانبية