عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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السلام عليكم و رحمة الله
كيف حالكم ؟!
صحا فطوركم ابناء اللمة
هذه مشاركتي الرمزية في مسابقة أجمل مائدة رمضانية الاسبوع الاول
المائدة المتواضعة ككل ^^
بعد
تمر
الطبق الرئيسي شربة
طاجين زيتون
بوراك تركي ( الذوق رائع اما الشكل كارثة قطعتو بالزربة ههههه )
سلاطة
خبز الكوشة
سردين رآه سلام فوق الطابلة فقط هههه
قلب اللوز التحلية
في انتظار تفاعلكن يا اعضاء و عضوات ^^
في امان الله ^^
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