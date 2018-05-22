مشاركتي الرمزية في مسابقة أجمل مائدة رمضانية الاسبوع الاول

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,562
الإعجابات
41,658
النقاط
1,251
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أزمير
الجنس
أنثى
#1
8989.gif

السلام عليكم و رحمة الله
كيف حالكم ؟!
صحا فطوركم ابناء اللمة

هذه مشاركتي الرمزية في مسابقة أجمل مائدة رمضانية الاسبوع الاول


المائدة المتواضعة ككل ^^

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بعد

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تمر

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الطبق الرئيسي شربة


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طاجين زيتون

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بوراك تركي ( الذوق رائع اما الشكل كارثة قطعتو بالزربة ههههه )

IMG_20180521_233506_600x800.jpg

سلاطة

IMG_20180521_233358_800x600.jpg

خبز الكوشة

IMG_20180521_141002.jpg

سردين رآه سلام فوق الطابلة فقط هههه

قلب اللوز التحلية :love:

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في انتظار تفاعلكن يا اعضاء و عضوات ^^

في امان الله ^^

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classic girl

classic girl

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
12 أكتوبر 2015
المشاركات
170
الإعجابات
333
النقاط
13
الإقامة
في مكان ما في هذه الأرض
الجنس
أنثى
#2
السلامم عليكم ورحمــة الله تعالى وبركاته
ماشاء الله تبارك الله اختي ومبعد تجي تقولي
متواضعة ، من الخبز حتى الشلاطة مرورا بالبوراك وشوربة وطاجين زيتون
gاع يشهيو :ROFLMAO:
تاكلوهم بالصحة والهنا اختي
وباه نتفاهمو الموغسو هداك تاع قلب لوز آو تاعي :LOL:
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,562
الإعجابات
41,658
النقاط
1,251
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#3
قال classic girl:
السلامم عليكم ورحمــة الله تعالى وبركاته
ماشاء الله تبارك الله اختي ومبعد تجي تقولي
متواضعة ، من الخبز حتى الشلاطة مرورا بالبوراك وشوربة وطاجين زيتون
gاع يشهيو :ROFLMAO:
تاكلوهم بالصحة والهنا اختي
وباه نتفاهمو الموغسو هداك تاع قلب لوز آو تاعي :LOL:
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و عليكم السلام و رحمة الله
هههههه إيه راهي متواضعة خاطرش ناقصة بزاف صورتها في اللحظات الأخيرة مكفانيش الوقت باش نرتبها اكثر حتى بابي مشوار محطيتش هههههه
تعيشي ختي ربي يحفظك
بصحتك كولي واش حبيتي دار دارك ^^
نورتي اختي
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,437
الإعجابات
59,523
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#4
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
انا نعاود نصحر بيهم
يعطيك الصحة حبيبتي ماشاءالله مايدة عامرة ماشاءالله
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#6
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,562
الإعجابات
41,658
النقاط
1,251
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#6
قال أم ياسمينdz:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
انا نعاود نصحر بيهم
يعطيك الصحة حبيبتي ماشاءالله مايدة عامرة ماشاءالله
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هههههه هذاك هو باش متخميش واش تسحري
الله يسلمك حبيبتي ربي يحفظك نورتي


قال أم ياسمينdz:
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تشيك تشيك
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اجمل سيلفي مع اجمل صديقة ^^
مشكوووورة
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#7
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,330
الإعجابات
2,741
النقاط
571
الإقامة
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الجنس
أنثى
#7
ماشاء الله عليك كان خصك غير ناب
:love::love::love::love::love::love::love::love:
لماعن تقولي شرينا مع بعض ماعدا الكؤوس ههههه
موفقة غاليتي وبصحتكووووووم
(y)(y)(y)(y)(y)(y)
 
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