مشاركتي 2020 في مسابقة أجـمـل مائدة اليوم 30~ ♥HAMZA USMA♥

مشاركتي في...مسابقة أجمل مائدة رمضانيةهادي أول مشاركة لي على اللإطلاق في ركن المطبخ نتمنى يعجبوكم نتمنى تعجبكم مائدتي المتواضعةصحا فطوركم ناس اللمةبسم الله نبداو بمائدة الإفطارأول شيء الشربة سلطانة المايدةالبوراك بالداند معشوق الجماهيرسلطة منوعةبطاطا وجلبانةوهادي المائدة كاملةوالديسار في التعليق الاول