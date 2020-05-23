مشاركتي 2020 في مسابقة أجـمـل مائدة اليوم 30~ ♥HAMZA USMA♥

HAMZA USMA

HAMZA USMA

*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,606
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
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مشاركتي في...
♥ مسابقة أجمل مائدة رمضانية ♥
هادي أول مشاركة لي على اللإطلاق في ركن المطبخ نتمنى يعجبوكم نتمنى تعجبكم مائدتي المتواضعة
صحا فطوركم ناس اللمة ♥

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بسم الله نبداو بمائدة الإفطار
أول شيء الشربة سلطانة المايدة
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البوراك بالداند معشوق الجماهير:D

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سلطة منوعة
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بطاطا وجلبانة ♥
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وهادي المائدة كاملة♥

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والديسار في التعليق الاول
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