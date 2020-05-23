مشاركتي 2020 في مسابقة أجـمـل مائدة اليوم 30~ ♥HAMZA USMA♥

HAMZA USMA
*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 10,606
- النقاط
- 1,566
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- زرالدة الجزائر العاصمة
- الجنس
- ذكر
مشاركتي في...
مسابقة أجمل مائدة رمضانية
هادي أول مشاركة لي على اللإطلاق في ركن المطبخ نتمنى يعجبوكم نتمنى تعجبكم مائدتي المتواضعة
صحا فطوركم ناس اللمة
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بسم الله نبداو بمائدة الإفطار
أول شيء الشربة سلطانة المايدة
البوراك بالداند معشوق الجماهير
سلطة منوعة
بطاطا وجلبانة
وهادي المائدة كاملة
والديسار في التعليق الاول
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