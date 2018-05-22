ما معنى صنوْان وقنوان

theking
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بائع عملات معتمد
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح كلمة صنوان وقنْوان
يقول تعالى:<< وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان >>
صنوان : نخلات يجمعاه أصل واحد
غير صنوان: متفرقات في أصولها
المفرد : صِنْو
<< ومن النخل من طلعها قِنْوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه>>
قنوان : قصار النخل اللاصقة بالأرض
المفرد : قِنْو
والقِنْو من النخل كالعنقود من العنب
صنوان و قنوان مثنى وجمع
شرح كلمة صنوان وقنْوان
يقول تعالى:<< وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان >>
صنوان : نخلات يجمعاه أصل واحد
غير صنوان: متفرقات في أصولها
المفرد : صِنْو
<< ومن النخل من طلعها قِنْوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه>>
قنوان : قصار النخل اللاصقة بالأرض
المفرد : قِنْو
والقِنْو من النخل كالعنقود من العنب
صنوان و قنوان مثنى وجمع