ما معنى صنوْان وقنوان

theking

theking

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بائع عملات معتمد
#1
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شرح كلمة صنوان وقنْوان

يقول تعالى:<< وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان >>

صنوان : نخلات يجمعاه أصل واحد
غير صنوان: متفرقات في أصولها
المفرد : صِنْو
<< ومن النخل من طلعها قِنْوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه>>

قنوان : قصار النخل اللاصقة بالأرض
المفرد : قِنْو
والقِنْو من النخل كالعنقود من العنب

صنوان و قنوان مثنى وجمع





 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

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الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
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ذكر
#2
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجعل في ميزان حسناتك
جعله الله في موازين أعمالك
 
theking

theking

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#3
إنضم
24 أوت 2016
المشاركات
334
الإعجابات
358
النقاط
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الإقامة
في أرض الله
الجنس
ذكر
#3
قال HAMZA USMA:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجعل في ميزان حسناتك
جعله الله في موازين أعمالك
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وفيك يبارك الله أخي العزيز
ومرورك شرف لي
وصح فطورك
 
theking

theking

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#5
إنضم
24 أوت 2016
المشاركات
334
الإعجابات
358
النقاط
13
الإقامة
في أرض الله
الجنس
ذكر
#5
قال classic girl:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بارك الله فيك اخي وجعلها في ميزان حســناتك
إضغط للتوسيع...
وفيك يبارك الله ويزيد
جزاك الله أنت أيضا بالخير والعافية
مرورك وسام لي أختي
 
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