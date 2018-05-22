ما معنى صنوْان وقنوان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



شرح كلمة صنوان وقنْوان



يقول تعالى:<< وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان >>



صنوان : نخلات يجمعاه أصل واحد

غير صنوان: متفرقات في أصولها

المفرد : صِنْو

<< ومن النخل من طلعها قِنْوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه>>



قنوان : قصار النخل اللاصقة بالأرض

المفرد : قِنْو

والقِنْو من النخل كالعنقود من العنب



صنوان و قنوان مثنى وجمع











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