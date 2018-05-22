لا تتكلم في أمور الدنيا داخل المساجد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم



سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقاً حلقاً

إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة



اللهم لا تجعلنا منهم و أبعدنا عنهم

اللهم ثبتنا على دينك​