السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته:

نصائح للحياة

هذه نصائح للحياة نلقي الضوء عليها هنا

1- عش حاضرك أكثر القلق سببه الندم على الماضي أو الخوف من المستقبل.

هذان بُعدان أنت تفقد السيطرة عليهما.

استفد من تجارب الماضي وخطط لتوقعات المستقبل.

2. واجه المخاوف معظم المخاوف لا حقيقة لها.

كن شجاعاً في مواجهة المصاعب.

روض نفسك لتقبل الأسوء ثم اعمل على أن لا يكون ذلك الأسوأ.

"اعقلها وتوكل".

3. تقبل الواقع رؤيتك هي واقعك.

اعرف ما يقلقك ثم ادرسه جيداً.

قم بعدها باستشارة والاستخارة ثم اتخذ قراراً ولا تندم عليه.

4. تذكر أخطار القلق أمراض جسدية كالقلب والبشرة والمعدة والصدر والرأس والظهر والالتهابات والعجز وأمراض نفسية.. الخ



5. اشغل نفسك بالمفيد "متى توفر الوقت للتفكير بسعادتك أو بشقائك فإنك في الغالب تشقى"! اطرد القلق بتناسي نفسك.

وجه اهتماماتك إلى الناس والعمل والأهداف الطموحة.

6 آمن بمبدأ التسليم لا تصطدم مع الأمر المحتوم.

العاهات والبلاءات تساعدنا إلى حد كبير غير متوقع.. ما من عظيم إلا وهو قمة في التسليم.

7. تعلم فن النسيان تعلم كيف تنسى لتعيش.

لا تقبل أن تكون آلة تنديد.

لا تتخذ موقفاً من كل حادثة تمر.

دع الأمور تجري في أعنتها..

استصغر الحوادث المؤلمة والمزعجة.

8. اصنع الابتسامة الابتسامة عنوان ومفتاح السعادة والشيء لا يأتي إلا بالجهد، ودليل الجهد الابتسامة، والابتسامة صدقة مكتوبة.

9. تدرب على الاسترخاء الاسترخاء يضعف القلق لأنه يريح العقل..

استخدم تمارين الاسترخاء.

10. أصّل معاني الحب الحب هو رأس الأمر، تعلم كيف تحب ربك، ودينك، ووطنك، ونفسك، وأهلك،وأصدقائك و(المسلمين) والحياة والخلق جميعاً.



أعطي الناس أكثر مما يتوقعوا.

عندما تقول أحبك فلا بد أن تعنيها.

عندما تقول أنا آسف, أنظر لعيني الشخص الذي تكلمه.

لا تعبث أو تلهو أبدا بأحلام الآخرين.

أحب بعمق وبصدق.

لا تعاقب أو تصدر حكماً على الآخرين وفقا لما تسمعه عنهم فقط لاتصدق كل ما تسمع ولا نصف ماترى لأن معظمها تكون تمئيليةاو خدع.

تكلم ببطء لكن فكر بسرعة.

اذا سألك أحدهم سؤالا لا ترغب في اجابته، ابتسم واسأله: لماذا ترغب في معرفه الإجابة؟

تذكر دائما, الطريق الى النجاح الكبير يتضمنه مخاطر كبيرة.

عندما تخسر لا بد أن تستفيد من خسارتك بأن تعتبر وتتعلم.

ابتسم عندما ترد على الهاتف، فالمتصل سوف يشعر بذلك في صوتك.

اقرأ ما بين الأسطر.

تذكر أنه في بعض الأحيان لا تنال ما تريد وربما تكون محظوظا في ذلك احترم ثلاث أشياء احترم نفسك.

احترم الآخرين.

احترم تصرفاتك وكن مسؤولا عنها.