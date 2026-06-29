الخوف عند الحيوانات

إلياس

إلياس

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أوفياء اللمة
الخوف من الحيوانات ليس له علاقة بالحجم فقط... بل بما يستطيع الحيوان فعله في ثوانٍ!

فبمجرد رؤية أسد، أو نمر، أو تمساح، أو ثعبان، أو قرش، يفرز جسم الإنسان هرمون الأدرينالين، فتزداد ضربات القلب، وتتسع حدقة العين، ويستعد الجسم تلقائيًا للهروب أو الدفاع عن نفسه.

وفي المقابل، عندما يرى الإنسان قطة أو أرنبًا أو سلحفاة أو عصفورًا، يشعر غالبًا بالطمأنينة، لأن هذه الحيوانات ارتبطت في أذهاننا بالألفة وقلة الخطورة.

🦁 هل تعلم؟

ليس كل حيوان مفترس يهاجم الإنسان، فكثير منها يتجنب البشر إذا وجد طريقًا للهرب.

بعض الحيوانات الصغيرة مثل العقارب والثعابين السامة قد تكون أخطر من حيوانات أكبر حجمًا، لأن سمومها قد تكون قاتلة.

الخوف من الحيوانات يختلف من شخص لآخر؛ فهناك من يخاف من الفأر أكثر من الأسد، رغم أن الأسد أخطر بمراحل!

تشير الدراسات إلى أن الإنسان يمتلك استعدادًا فطريًا للخوف من بعض الحيوانات مثل الثعابين والعناكب، وهو ما ساعد أسلافنا على النجاة عبر آلاف السنين.

⚠️ معلومة مهمة: لا يوجد حيوان شرير بطبيعته، فالحيوانات لا تهاجم بدافع الكراهية، وإنما للدفاع عن نفسها، أو عن صغارها، أو للحصول على الطعام، أو عندما تشعر بالخطر.

🌍 لذلك، فإن احترام المسافة الآمنة وعدم استفزاز الحيوانات البرية هو أفضل وسيلة لحماية نفسك وحماية الحياة البرية في الوقت نفسه.
 

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