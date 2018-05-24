ماقولكم في هذه الطامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



إخوتي الطامة الكبرى في الذي يحدث في مجتمعنا وفي زماننا هذا

بالنسبة للرجال

الرجال تجدهم قبل رمضان لا يهمتون بالصلاة ومنهم من لايصلي

وعند دخول شهر الرحمة تجد يدخلون في الإسلام أفواجاً أفواجاً

كأنهم لا يعرفون الإسلام مطلقا ولن تجد مكان لصلاة العشاء من كثرت الوفود

ويوم عيد الفطر لن تراهم مطلقا كأنهم جان إختفوا



أما بالنسبة للنساء



تجدهن أصبحن يتسوقن كل يوم وفي الشوارع يتحدثن و يضحكن كأنهن وحدهن ولا يراهن أحد

أما في الصلاة فتجد الإمام دائماً ينادي

يا نساء أسكتن

تسمعهن يتحدثن داخل المسجد ويحضرن ما لدى وطاب من المأكولات والمشروبات

وكأنهن أتين لحفلة شاي أو ماشابه ذلك



لكم حرية التعبير في إطار محترم



وبارك الله فيكم

وربي يهدينا ويثبتنا على دينه

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