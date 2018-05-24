سلسلة إكتشف الرقم السري

yaso ياسمين
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير
ان شاء الله تكونوا بخير في صحة و
عافية .
لهواة الالعاب التخمين و الذكاء احضرت لكم لعبة ترفيهية جديدة على ساحة المنتديات و لاول مرة حصريا لمنتدى اللمة تمنيت لوكانت مع بداية رمضان لكن الامتحانات حالت دون ذلك
لن اطيل اكثر
عنوان اللعبة :
تعتمد اللعبة على الارقام ْعنَ طريق الاختيار
من 1 الى10 و من 11 الى 20
لاكتشاف الرقم السري
الرقم السري هو رقم يتكون من اربعة ارقام
مثل هذا :
اقوم بتدوين مثله في ورقة لدي في بداية اللعبة و الاعضاء يخمنون الرقم المدون لدي
1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18
جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق
2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :
عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد
مثلا
1زهرة اللمة
2 فاعل الخير
فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور
هذا الموضوع فتح لتتعرفو على اللعبة واي اسئلة اطروحها هنا
كما ان موعد اللعبة سيكون في السهرة 11 او 12
دمتم بخير
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