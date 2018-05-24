سلسلة إكتشف الرقم السري

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير

ان شاء الله تكونوا بخير في صحة و

عافية .

الالعاب التخمين و الذكاء

حصريا لمنتدى اللمة

عنوان اللعبة

الارقام

رقم

اربعة ارقام

ضروريا

فالاول يجيب ثم يليه الثاني

اسئلة اطروحها هنا

سيكون في السهرة

دمتم بخير

لهواةاحضرت لكم لعبة ترفيهية جديدة على ساحة المنتديات و لاول مرةتمنيت لوكانت مع بداية رمضان لكن الامتحانات حالت دون ذلكلن اطيل اكثرتعتمد اللعبة علىْعنَ طريق الاختيارمن 1 الى10 و من 11 الى 20لاكتشاف الرقم السريالرقم السري هويتكون منمثل هذا :اقوم بتدوين مثله في ورقة لدي في بداية اللعبة و الاعضاء يخمنون الرقم المدون لدي1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق: الترتيب ثم الترتيب و يعني :عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الردمثلا1زهرة اللمة2 فاعل الخيرولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدورهذا الموضوع فتح لتتعرفو على اللعبة وايكما ان موعد اللعبة11 او 12