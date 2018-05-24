ترامب يلغي قمته مع زعيم كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء قمته التي كانت مقررة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في الثاني عشر من يونيو / حزيران المقبل في سنغافورة.وقال ترامب في خطاب موجها لكوريا الشمالية "كنت أتطلع بشوق لهذا اللقاء".وأضاف ترامب "ولكن للأسف، نظرا للغضب العارم والعدوانية في بيانكم الأخير، أشعر أنه من غير المناسب في هذا الوقت عقد أي لقاء مخطط له".وقال ترامب "إنك تتحدث عن قدراتكم النووية، لكن قدراتنا أضخم وأقوى، وأدعو الله ألا نضطر إلى استخدامها أبدا".وأنهى ترامب خطابه بالقول إن على كيم أن يطلبه إذا غير رأيه.وقال "إن العالم وكوريا الشمالية بوجه خاص فقدا فرصة عظيمة للسلام الدائم، والرخاء العظيم والثروة. وفقد هذه الفرصة العظيمة هو دقيقة محزنة بحق في التاريخ".وكانت مسؤولة من كوريا الشمالية، هي تشوي سون-هوي قد رفضت في وقت مبكر من اليوم الخميس التعليقات التي أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، واصفة إياها "بالحمقاء". وكان بنس قد قال إن كوريا الشمالية "قد تنتهي نهاية ليبيا".وقد قتل الزعيم الليبي، معمر القذافي، على أيدي مسلحين في 2011، بعد تخليه عن أسلحة نووية قبل ثماني سنوات.