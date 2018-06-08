زعيم كوريا الشمالية يصل إلى سنغافورة الأحد استعدادا للقاء ترامب

يصل إلى سنغافورة الأحد استعدادا للقاء ترامب

الجمعة، 08 يونيو 2018 12:05 مصرحت مصادر، مقربة من دوائر الحكم في كوريا الشمالية، أن كيم جونج أون سوف يهبط في مطار شانجى بسنغافورة، يوم الأحد القادم، استعدادا للقمة المرتقبة التى سوف تجمعه بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب.من المقرر أن يلتقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بنظيره الكورى الشمالى كيم جونج أون في سنغافورة يوم 12 يونيو الجارى.