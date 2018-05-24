كل يوم لغز مع فاتي(7)

Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,344
الإعجابات
2,795
النقاط
571
الإقامة
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الجنس
أنثى
#1
fati1.gif

السلام عليكم ورحمة الله
صح فطوركم ....صحصحو عقولكم
téléchargement (1).jpg
للتذكير فهته السلسلة تدوم لمدة 26 يوم وتمتد من يوم الخميس الى يوم الثلاثاء وتعلن النتيجة ليلة الاربعاء
مع الفوز ب 50 نقطة وذلك طول الاربع اسابيع من الشهر الفضيل


لكن هاذ المرة اول من يجيب عن اللغزين سيكون الفائزمن يجيب
(يعنى الاسبوع الاول تجيب عن لغز والاسبوع الثاني عن لغزين
والاسبوع الثالث عن ثلاث الغاز والرابع عن اربع)


اللغز (1)

images.jpg

اللغز (2)


images (13).jpg

بالتوفيق
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,344
الإعجابات
2,795
النقاط
571
الإقامة
Home
الجنس
أنثى
#2
 
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