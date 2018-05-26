كل يوم لغز مع فاتي(8)

Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
27 جانفي 2017
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#1
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السلام عليكم ورحمة الله
صح فطوركم ....صحصحو عقولكم



للتذكير فهته السلسلة تدوم لمدة 26 يوم وتمتد من يوم الخميس الى يوم الثلاثاء وتعلن النتيجة ليلة الاربعاء
مع الفوز ب 50 نقطة وذلك طول الاربع اسابيع من الشهر الفضيل


لكن هاذ المرة اول من يجيب عن اللغزين سيكون الفائزمن يجيب
(يعنى الاسبوع الاول تجيب عن لغز والاسبوع الثاني عن لغزين
والاسبوع الثالث عن ثلاث الغاز والرابع عن اربع)


اللغز (1)
يطلق على المراة التي سبق لها الزواج من 3 حروف اول رحف ث وثاني حرف ي ؟


اللغز (2)
اوجد الرقم الصحيح



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Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,355
الإعجابات
2,814
النقاط
571
الإقامة
Home
الجنس
أنثى
#3
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