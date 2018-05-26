كل يوم لغز مع فاتي(8)



صح فطوركم ....صحصحو عقولكم

السلام عليكم ورحمة اللهصح فطوركم ....صحصحو عقولكم

للتذكير فهته السلسلة تدوم لمدة 26 يوم وتمتد من يوم الخميس الى يوم الثلاثاء وتعلن النتيجة ليلة الاربعاء

مع الفوز ب 50 نقطة وذلك طول الاربع اسابيع من الشهر الفضيل

لكن هاذ المرة اول من يجيب عن اللغزين سيكون الفائزمن يجيب

(يعنى الاسبوع الاول تجيب عن لغز والاسبوع الثاني عن لغزين

والاسبوع الثالث عن ثلاث الغاز والرابع عن اربع)

اللغز (1)

يطلق على المراة التي سبق لها الزواج من 3 حروف اول رحف ث وثاني حرف ي ؟



اللغز (2)