♥إنّا أعطيناك الكوثر♥

❀إنا أعطيناك الكوثر❀

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كلنا نعلم أن الرسول ﷺ كان له ثلاثة أولاد ذكور

و كان كلما يلد ولد يموت ..عبد ألله..القاسم..ابراهيم..ماتوا كلهم

في أحد الأيام كان النبي ﷺ يمشي في مكة ..و إذا بأحد الكفار يقول له يا أبتر

و كلكم تعلمون معنى البتر أي " القطع "

وهو كان يقول للنبي ﷺ يا أبتر يعني يا مقطوع النسل !

بمجرد موتك ستُنسى مع الزمن لأنه ليس لك أحد يحمل إسمك من بعدك !

فكل أولادك قد ماتو!

النبي عليه الصلاة و السلام كان يسمع هذا الكلام و يحزن حزنا شديدا...

إلى أن قال له عز و جل في سورة الكوثر:

{إنا أعطيناك الكوثر }

يا محمد أنا سأعطيك نهر في الجنة لك وحدك إسمه الكوثر..و لن يشرب منه أحد غيرك فقط لا تحزن !

فصلي لربك و انحر..

قم صلي و استهدي بالله و انحر اذبح الذبائح ووزعها على الفقراء..

{ إن شانئك }

الرجل الذي شتمك..ما به يا رب ؟!

قال عز و جل:{ هو الأبتر }

سيأتي يوم القيامة أبتر مقطوع النسل ليس له إبن يعبره و يسأل عنه و لا عائلة تقف بجانبه..كلهم سيتبرؤون منه و يتركونه فلا تحزن يا محمد !!

فرح النبي ﷺ بالسورة كثيرا لأن الله سبحانه و تعالى حرمه من الأولاد لكن عوضه بنهر في الجنة

وفي الدينا يذكر للأبد و يصلي عليه أكثر من مليار بني آدم يوميا..