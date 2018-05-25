سلسلة ترشيحات كتب دينية~ الحلقة الأولى

faith8
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بحول الله سأشرع في سلسلة :
أرجو من الله عز وجل أن تجدوا فيها الفائدة والنفع في دينكم ودنياكم
على بركة الله
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♥الحلقة الأولى♥
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اسم الكتاب: الأذكار
المؤلف: ابو زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي الشافعي (631هـ- 676هـ-)
كتاب جمع فيه الإمام النووي الأذكار والأوراد والأدعية المباركة المنتخبة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونلحظ في هذا الكتاب أن أكثرها مروي من الكتب الستة : البخاري ومسلم وأبي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ويذكر الإمام النووي الكتاب الذي أخذ منه الحديث والصحابي راوي الحديث أيضا، وعلى الكتاب شرح وجيز مختصر من شرح العلامة ابن علان
هذا الكتاب دستوراً للمسلم في الاقتداء الكامل بسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الأقوال والأفعال والأحوال .
يجد فيه قارئه من الفوائد الكثير الطيب المبارك مع غاية التحقيق والإتقان ؛ فإنه قد حوى : العقيدة والفقه والحديث والسلوك وغير ذلك ، كل ذلك مع التحري والضبط ، وجودة الجمع ، وحسن العرض ، ووضوح العبارة ، وتبيان مراتب الأحاديث بعد الإشارة إلى مخرجيها .
وقد جمع فيه ثلاث مئةٍ وستة وخمسين باباً ، ابتدأ فيه بالذكر ، ثم عمل اليوم والليلة ، وختم ذلك بالاستغفار .
وقد اقتصر في ذلك على إيراد ما يحتجُّ به في العمل من الحديث الصحيح والحسن ، وهذه مزية كبيرة من مزاياه.
من مقدمة المؤلف_رحمه الله_:
وقد صنَّف العلماء رضي الله عنهم في عمل اليوم والليلة والدعوات والأذكار كتباً كثيرةً معلومةً عند العارفين، ولكنها مطوّلة بالأسانيد والتكرير، فضَعُفَتْ عنها هممُ الطالبين، فقصدتُ تسهيل ذلك على الراغبين، فشرعتُ في جمع هذا الكتاب مختصراً مقاصد ما ذكرته تقريباً للمعتنين، وأحذف الأسانيد في معظمه لما ذكرته من إيثار الاختصار، ولكونه موضوعاً للمتعبدين، وليسوا إلى معرفة الأسانيد متطلعين، بل يكرهونه وإن قَصُرَ إلا الأقلّين، ولأن المقصود به معرفةُ الأذكار والعمل بها، وإيضاح مظانّها للمسترشدين.
انتظروني في الحلقة القادمة من السلسلة
أختكم في الله ♥faith8♥