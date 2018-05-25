سلسلة ترشيحات كتب دينية~ الحلقة الأولى

faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#1
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9 جوان 2013
المشاركات
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النقاط
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الجنس
أنثى
#1
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بحول الله سأشرع في سلسلة :

 ترشيحات كتب دينية

أرجو من الله عز وجل أن تجدوا فيها الفائدة والنفع في دينكم ودنياكم
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على بركة الله


♥الحلقة الأولى♥





اسم الكتاب: الأذكار
المؤلف: ابو زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي الشافعي (631هـ- 676هـ-)

كتاب جمع فيه الإمام النووي الأذكار والأوراد والأدعية المباركة المنتخبة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونلحظ في هذا الكتاب أن أكثرها مروي من الكتب الستة : البخاري ومسلم وأبي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ويذكر الإمام النووي الكتاب الذي أخذ منه الحديث والصحابي راوي الحديث أيضا، وعلى الكتاب شرح وجيز مختصر من شرح العلامة ابن علان
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هذا الكتاب دستوراً للمسلم في الاقتداء الكامل بسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الأقوال والأفعال والأحوال .
يجد فيه قارئه من الفوائد الكثير الطيب المبارك مع غاية التحقيق والإتقان ؛ فإنه قد حوى : العقيدة والفقه والحديث والسلوك وغير ذلك ، كل ذلك مع التحري والضبط ، وجودة الجمع ، وحسن العرض ، ووضوح العبارة ، وتبيان مراتب الأحاديث بعد الإشارة إلى مخرجيها .
وقد جمع فيه ثلاث مئةٍ وستة وخمسين باباً ، ابتدأ فيه بالذكر ، ثم عمل اليوم والليلة ، وختم ذلك بالاستغفار .
وقد اقتصر في ذلك على إيراد ما يحتجُّ به في العمل من الحديث الصحيح والحسن ، وهذه مزية كبيرة من مزاياه.
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من مقدمة المؤلف_رحمه الله_:
وقد صنَّف العلماء رضي الله عنهم في عمل اليوم والليلة والدعوات والأذكار كتباً كثيرةً معلومةً عند العارفين، ولكنها مطوّلة بالأسانيد والتكرير، فضَعُفَتْ عنها هممُ الطالبين، فقصدتُ تسهيل ذلك على الراغبين، فشرعتُ في جمع هذا الكتاب مختصراً مقاصد ما ذكرته تقريباً للمعتنين، وأحذف الأسانيد في معظمه لما ذكرته من إيثار الاختصار، ولكونه موضوعاً للمتعبدين، وليسوا إلى معرفة الأسانيد متطلعين، بل يكرهونه وإن قَصُرَ إلا الأقلّين، ولأن المقصود به معرفةُ الأذكار والعمل بها، وإيضاح مظانّها للمسترشدين.
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انتظروني في الحلقة القادمة من السلسلة
أختكم في الله ♥faith8♥
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classic girl

classic girl

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
12 أكتوبر 2015
المشاركات
194
الإعجابات
376
النقاط
63
الإقامة
في مكان ما في هذه الأرض
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اييه يا faith ماشاء الله راكي مدايرة حالة
هد الوقت ربي يبارك ويبعد عليك الكسل :ROFLMAO:
والله انا نحب الكتب بزاف ^^ على هديك
رايحة نكون من متتبعين السلسلة والمشجعين لك اختي
بارك الله فيكِ وجعلها في ميزان حسناتك
تقـــبلي مروري البسيــط ,,
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
5,968
الإعجابات
13,214
النقاط
516
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#3
قال classic girl:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اييه يا faith ماشاء الله راكي مدايرة حالة
هد الوقت ربي يبارك ويبعد عليك الكسل :ROFLMAO:
والله انا نحب الكتب بزاف ^^ على هديك
رايحة نكون من متتبعين السلسلة والمشجعين لك اختي
بارك الله فيكِ وجعلها في ميزان حسناتك
تقـــبلي مروري البسيــط ,,
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وعليكم السلام وحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا ^^
يسلمك أختي الله يبارك فيك ♥
يسرني ذلك ويشرفني مرحبا بيك ♥♥♥☻☻☻☻
اللهم آمين وفيك بارك الله على المرور الجميل ♥
تحياتي
 
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