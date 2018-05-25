أسئلة المسابقة الدينية للأخوات -الأسبوع الثاني



إليكن الآن أسئلة العدد الثاني من المسابقة : لكن المشاركة السابقة أي في العدد الأول لم تكن مشرفة ، لهذا من فضلكن لا تخيبوا ظني فيكن ،لربما وعسى يتطور هذا الركن إلى الأحسن ويكون في خدمة نساء المسلمين في كل مكان



*لمن لم تشارك في العدد الأول فلتتفضل في الإجابة على الأسئلة من هنا..

أسئلة المسابقة الدينية للأخوات -الأسبوع الأول-

ثم فضلا وليس أمرا ،تشاركنا في هذا العدد أيضا





جوائز المسابقة ستكون في نهاية الشهر وتعتمد على الإجابات الصحيحة في كل أسبوع

الفائزة تتحصل على :







* وبقية المشاركات يتحصلن على :







-لمن فاتتها أجوبة الأسابيع الفارطة يمكنها الإجابة في أي وقت

ملاحظة : الإجابة تكون هنا :

صندوق الاجوبة

السلام عليكم ورحمة الله :إليكن الآن أسئلة العدد الثاني من المسابقة : لكن المشاركة السابقة أي في العدد الأول لم تكن مشرفة ، لهذا من فضلكن لا تخيبوا ظني فيكن ،لربما وعسى يتطور هذا الركن إلى الأحسن ويكون في خدمة نساء المسلمين في كل مكان*لمن لم تشارك في العدد الأول فلتتفضل في الإجابة على الأسئلة من هنا..ثم فضلا وليس أمرا ،تشاركنا في هذا العدد أيضاجوائز المسابقة ستكون في نهاية الشهر وتعتمد على الإجابات الصحيحة في كل أسبوعالفائزة تتحصل على :* وبقية المشاركات يتحصلن على :-لمن فاتتها أجوبة الأسابيع الفارطة يمكنها الإجابة في أي وقتملاحظة : الإجابة تكون هنا :



الأسئلة :





1:ماهي السورة :



ماهي السورة التي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد سورة الطور، وجاءت كما هي السور المكية متحدثة عن أصول العقيدة والتوحيد والبعث والنشور، وتحدّثت عن قدرته عز وجل وإبداعه في خلق الكون، فخلق السماوات السبع على شكل طبقات وجعل لكلّ سماء عالماً خاصاً بها، وزين السماء الدنيا منها بالكواكب والنجوم، ثمّ تحدّثت عن المجرمين الذين يكذبون بالقدر ويوم الساعة وكيف يعذَّبون في نار جهنم، وأظهرت الفرق بينهم وبين المؤمنين، وفي النهاية حذّر الله تعلى الكفار المكذبين وأنذرهم، كما حذر كفار قريش من تكذيب دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكي لا ينالهم العذاب الأليم





2-من هو النبي/رسول :



هو نبي من الأنبياء أرسله الله من أجل عبادته وحده لا شريك له ، لكن قومه كانوا من الطغاة الجباربن فأهلكهم الله تعالى

ينتهي نسب هذا النبي إلى سام ابن سيدنا نوح عليه السلام

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وذكرت قصة صالح عليه السلام مع قومه في كتاب الله تعالى في أكثر من سورة، حيث جاءت مفصلة في سور؛ مثل: الأعراف، والحجر، وفصلت، والشعراء، وهود، بينما جاءت أقل تفصيلاً في سور أخرى؛ مثل: الإسراء، والفجر، والحاقة.



من هو الصحابي؟



دخل هذا الصحابي رضي الله عنه إلى الإسلام في السنة السابعة للهجرة بعد أن دُعي إليه من قبل الطفيل بن عمرو الدوسي، وقد ذهب الاثنان فقط من قبيلة دوس اليمنية من أجل إعلان إسلامهم، وكان عمره آنذاك ثمنية وعشرين سنة



تولى هذا الصحابي في عهد عمر بن الخطاب ولاية البحرين، كما تولى إمارة المدينة، ثمّ لزم المدينة المنورة يُعلم الناس الحديث النبوي إلى أن وافته المنية ، فمن هو هذا الصحابي







1:ماهي السورة :ماهي السورة التي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد سورة الطور، وجاءت كما هي السور المكية متحدثة عن أصول العقيدة والتوحيد والبعث والنشور، وتحدّثت عن قدرته عز وجل وإبداعه في خلق الكون، فخلق السماوات السبع على شكل طبقات وجعل لكلّ سماء عالماً خاصاً بها، وزين السماء الدنيا منها بالكواكب والنجوم، ثمّ تحدّثت عن المجرمين الذين يكذبون بالقدر ويوم الساعة وكيف يعذَّبون في نار جهنم، وأظهرت الفرق بينهم وبين المؤمنين، وفي النهاية حذّر الله تعلى الكفار المكذبين وأنذرهم، كما حذر كفار قريش من تكذيب دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكي لا ينالهم العذاب الأليم2-من هو النبي/رسول :هو نبي من الأنبياء أرسله الله من أجل عبادته وحده لا شريك له ، لكن قومه كانوا من الطغاة الجباربن فأهلكهم الله تعالىينتهي نسب هذا النبي إلى سام ابن سيدنا نوح عليه السلاموذكرت قصة صالح عليه السلام مع قومه في كتاب الله تعالى في أكثر من سورة، حيث جاءت مفصلة في سور؛ مثل: الأعراف، والحجر، وفصلت، والشعراء، وهود، بينما جاءت أقل تفصيلاً في سور أخرى؛ مثل: الإسراء، والفجر، والحاقة.من هو الصحابي؟دخل هذا الصحابي رضي الله عنه إلى الإسلام في السنة السابعة للهجرة بعد أن دُعي إليه من قبل الطفيل بن عمرو الدوسي، وقد ذهب الاثنان فقط من قبيلة دوس اليمنية من أجل إعلان إسلامهم، وكان عمره آنذاك ثمنية وعشرين سنةتولى هذا الصحابي في عهد عمر بن الخطاب ولاية البحرين، كما تولى إمارة المدينة، ثمّ لزم المدينة المنورة يُعلم الناس الحديث النبوي إلى أن وافته المنية ، فمن هو هذا الصحابي