لماذا لم تسأل نفسك

theking

theking

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
24 أوت 2016
المشاركات
357
الإعجابات
384
النقاط
13
الإقامة
في أرض الله
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رمضان كريم لكل أعضاء اللمة

إخوتي الأعزاء هل قمت بولم نفسك يوما ما
على أنك لم تحفظ كتاب الله عن ظهر قلب
كما نشاهد ونرى في بعض الفيديوهات تجد أشخاص عميان ولمن يحفظون كتاب الله
هل أنت أعمى بالطبع ألف لا
هل أنت أصم بالطبع ألف لا
هل أنت أُمي بالطبع ألف لا
أين الخلل أين المشكل ياترى
اللهم سهل لنا حفظ كتابك عن ظهر قلب بتدبر معانيه وفهم آياته​
 
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
781
الإعجابات
1,094
النقاط
721
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#2
قال theking:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رمضان كريم لكل أعضاء اللمة

إخوتي الأعزاء هل قمت بولم نفسك يوما ما
على أنك لم تحفظ كتاب الله عن ظهر قلب
كما نشاهد ونرى في بعض الفيديوهات تجد أشخاص عميان ولمن يحفظون كتاب الله
هل أنت أعمى بالطبع ألف لا
هل أنت أصم بالطبع ألف لا
هل أنت أُمي بالطبع ألف لا
أين الخلل أين المشكل ياترى
اللهم سهل لنا حفظ كتابك عن ظهر قلب بتدبر معانيه وفهم آياته​
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شكرا جزاك الله خيرا
 
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