لماذا لم تسأل نفسك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



رمضان كريم لكل أعضاء اللمة



إخوتي الأعزاء هل قمت بولم نفسك يوما ما

على أنك لم تحفظ كتاب الله عن ظهر قلب

كما نشاهد ونرى في بعض الفيديوهات تجد أشخاص عميان ولمن يحفظون كتاب الله

هل أنت أعمى بالطبع ألف لا

هل أنت أصم بالطبع ألف لا

هل أنت أُمي بالطبع ألف لا

أين الخلل أين المشكل ياترى

اللهم سهل لنا حفظ كتابك عن ظهر قلب بتدبر معانيه وفهم آياته​