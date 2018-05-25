صور عارية ؟؟؟؟

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
1,323
الإعجابات
1,370
النقاط
71
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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الصورة الأولى:




تتعرى المساجد .. عندما تختفي الصفوف بها
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الصورة الثانية:



تتعرى وجوه الرجال .. عندما تختفي اللحية
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الصورة الثالثة:



تتعرى الاشجار .. عندما تتساقط الاوراق
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الصورة الرابعة:



تتعرى قلوب النساء .. عندما تتوقف عن منح الحب
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الصورة الخامسة:



تتعرى السماء .. عندما تتلاشى السحب
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الصورة السادسة:



تتعرى الثياب .. عندما يموت لابسها
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الصورة السابعة:



تتعرى الاماكن .. عندما تغيب عنها وجوه احبابنا
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الصورة الثامنة:



تتعرى شوارعنا .. عندما يكثر بها الاطفال المتسولون
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الصورة التاسعة:



تتعرى وجوه الجميلات .. عندما يتمدد عليها المكياج
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الصورة العاشرة والاخيرة:



تتعرى المواضيع .. عندما تختفي عنها الردود والتفاعل
 
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