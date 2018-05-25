صور عارية ؟؟؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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الصورة الأولى: ​







تتعرى المساجد .. عندما تختفي الصفوف بها

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الصورة الثانية: ​





تتعرى وجوه الرجال .. عندما تختفي اللحية

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الصورة الثالثة: ​







تتعرى الاشجار .. عندما تتساقط الاوراق

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الصورة الرابعة: ​





تتعرى قلوب النساء .. عندما تتوقف عن منح الحب

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الصورة الخامسة: ​







تتعرى السماء .. عندما تتلاشى السحب

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الصورة السادسة: ​





تتعرى الثياب .. عندما يموت لابسها

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الصورة السابعة: ​







تتعرى الاماكن .. عندما تغيب عنها وجوه احبابنا

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الصورة الثامنة: ​







تتعرى شوارعنا .. عندما يكثر بها الاطفال المتسولون

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الصورة التاسعة: ​





تتعرى وجوه الجميلات .. عندما يتمدد عليها المكياج

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الصورة العاشرة والاخيرة: ​





