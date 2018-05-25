حوصلة اللمة الرمضانية في الأسبوع الأول

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
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#1

وهاهو الأسبوع الأول من شهر رمضان قد انقضى ...

يارب تقبل منا واغفر لنا سيئاتنا وقنا عذاب النار
وفي اللمة ايضا عشنا اسبوعا رمضانيا مميز

دعونا نتذكّر مامرّ علينا خلال أسبوع رمضاني لماوي مميز


من قبل رمضان والأيادي الخفية
قصدي موالين السطح


@4algeria.com
@Fethi.dz
في تحضيرات باه تستقبل اللمة مع الأعضاء أحلى رمضان
حتى انهم دارو هدايا مالية للمشاركين في المسابقات الكبرى
جوائز مالية للمسابقات الرمضانية - شارك و أربح
وولعت في المسابقات الرمضانية
استقبلنا الكثير من المشاركات ختمت بالنتائج
نتائج الأسبوع الاول المسابقة اليومية الرمضانية [ جوائز 7 ايام ]
نتائج المسابقة الدينية الاسبوع الاول

ركن نفحات رمضانية (من هدي القرآن والسنة)

شهد نشاط هذه السنة
شفنا فيه عدة سلاسل دينية وموضوع حفظ القرآن
ومواضيع كثيرة تهم ديننا
سلسلة {قصص الأنبياء} العدد01 داود عليه السلام
سلسلة {قصص الأنبياء} العدد02 أيوب عليه السلام
سلسلة {قصص الأنبياء} العدد03 ابراهيم عليه السلام الجزء الأول
سلسلة {قصص الأنبياء} العدد04 ابراهيم عليه السلام الجزء الثاني
سلسلة {قصص الأنبياء} العدد05 موسى عليه السلام
سلسلة {قصص الأنبياء} العدد06 عـــيسى علـــيه الســـلام
سلسلة ضيوف عند صحابي اليوم عند سيدنا( عمر بن الخطاب رضي الله عنه )
سلسلة ضيوف عند صحابية اليوم عند أمنا ( عائشة رضي الله عنها )
سلسلة ضيوف عند صحابي اليوم عند الصحابي أبوجانة رضي الله عنه
سلسلة تحت ظلال حديث
1
سلسلة تحت ظلال حديث 2
سلسلة {وَقفَة مع آية} الأول من رمضان
سلسلة {وَقفَة مع آية} الثاني من رمضان
سلسلة {وَقفَة مع آية} الثالث من رمضان
سلسلة {وَقفَة مع آية} الرابع من رمضان
سلسلة {وَقفَة مع آية} السادس من رمضان
سلسلة {وَقفَة مع آية} السابع من رمضان

حصن المسلم
غزوة أحد
سلسلة احكام ومعتقدات العدد الاول : حكم الافطار بغر عذر في نهار رمضان
كيـف تعــرف ليلة الـقــدر صفات وعلامات هذة الليلة
إذا أفطر الإنسان لعذر وزال العذر في نفس النهار فهل يواصل الفطر أم يمسك؟
هنيئا لك يا من أدركت رمضان ^^
من أخطاء الصائمين والصائمات مع وحي القلم
ل تصلَّى التراويح مفردة أم جماعة ؟ وهل ختم القرآن في رمضان بدعة ؟
حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان


ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)

شفنا فيه مسابقة خفيف ظريف
مسابقة {خفيف وظريف} تعود اليكم من جديد
وبعض المواضيع
ونتمناو نشوفو مواضيع اكثر

ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)

ايضا شفنا فيه مواضيع قليلة
نتمناو منكم المشاركة اكثر
ومن بين المواضيع :
هلوسة الليالي ~الليلة 1 قبل 1000 ليلة
طَرَآئِفُ وَ حَكَـآيَآ رَمَضَآنِـــيَّـــةٌ ۞ | الْعَدَدُ الأَوَّل | ۞
طَرَآئِفُ وَ حَكَـآيَآ رَمَضَآنِـــيَّـــةٌ ۞ | الْعَدَدُ الثَّانِي | ۞
الشباب في رمضان 😉
طفولتي في رمضان
سجل حضورك اليومـــــي |☺|◄ بنكتة رمضانية مضحكة ►
ماهي محروقة ماهي عجينة
وعلى رأس اهم السلاسل لي شفنا فيه
سلسلة إكتشف الرقم السري
سلسلة إكتشف الرقم السري العدد الأول

صـحّ فطوركم (كوزينة جزائرية)
شفنا فيه مواضيع حصرية
فطائر بالفرن
خُـــــبز خفيـف و هش في الفـــرن
شيز كيك من مطبخي
فخذ الدجاج محشي بالجبن
قنيدلات الدجاج من كوزينتي ~•
شرائح لحم خروف متبلة
شربة فريك من مطبخ [الحلم الوردي]
برنامج الطبخ الرمضاني
اليوم رايحين نفطرو عند العضو (ة) (......... ) وجدينا السفرة
مسابقة أجـمـل مائدة رمضانية مسابقة أسبوعية


نشاطات اخرى في اركان اخرى تخص شهر رمضان :
فكرة عن المسابقة الدينية للأخوات
مسابقة رمضان بعدستي
حوصلة وقائمة الفائزين ب سلسلة كل يوم لغز مع فاتي


كل الشكر للمشرفين والاعضاء المشاركين في الاركان الرمضانية خلال الاسبوع الاول
كل واحد باسمو

هذه كانت حوصلة بسيطة عن النشاطات الرمضانية خلال اسبوع في انتظار نشاطاتكم للاسبوع الثاني

وفي اخر رمضان ان شاء الله انتظروا تكريما شامل من طرف الادارة


كانت معكم في التصوير والاخراج

أم ياسمين













 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
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الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الحمد لله الذي وفقنا و وفقكم جميعا و تقبل اللهم منا و منكم
الأسبوع الأول كان حافلا بنشاطات و مفاجئات كثيرة
كان خلف الكواليس كل الطاقم الاشرافي و الاداري مشكورين على هذا العطاء السخي منهم
الشكر الأول يعود للأخت أم ياسمينdz
لأنها بدأت الترتيب و التخطيط أول يوو افتتاحي للمة بعد عودتها
فبذلت و لازالت كذلك الجهد الكبير لإنجاح هذا الاسبوع الاول الذي كانت خلاصته هذه الثمار من النشاطات و المسابقات التي تجمعنا جميعا
مشكرة على حرصها الكبير وفائها الدائم في كل كبير و صغيرة في اللمة
- - - -
كما لا أنسى أن اتقدم بكل الشكر و التقدير لأخي Fethi.dz
الذي كان لنا الشرف تواجده معنا و كان له الحصة الأكبر في الأجر بتقديمه للجوائز المالية
كما انه سهر معنا و لم يبخل علينا من اول الافتتاح لغاية الساعة لتقديم النصائح و مد يد المساعدة لتطوير هذا الفضاء.
- - - - -
كما أنه سنكون مفاجآت أخرى متمثلة في نشاطات من بينها مهبول و مهبولة سيعلن عنها الإخوة المشرفين قريبا
- - -
شكرا اختي الكريمة على الحوصلة و شكرا لكل من بذل جهدا لانجاح الاسبوع الاول من رمضان
 
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classic girl

classic girl

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
12 أكتوبر 2015
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الإقامة
في مكان ما في هذه الأرض
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا ام ياسمين متبانيش متبانيش وكي تباني تبدعي هكدا غير بلعقل :LOL:
ماشاء الله عليك وعلى هدا الموضوع و الفواصل قتولوني:love:
والله عجبتني الاخيرة تاع"كانت في تصوير واخراج":ROFLMAO:
الموهيمم^^ الحمد لله لي كاين مواضيع مفيدة وحصرية من انامل لموية
ربي يدومها وان شاء الله اللمة دوما من الحسن الى الاحسن
وكيما يقولو هادي غير بداية رمضان ومزالو 3 اسابيع باذن الله
تقبلي مروري البسيط
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#4
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
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العمر
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الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#4
سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
رمضان مبارك عليكم ايها لمواين
شفنا بزااف نشطات في هذا اسبوع منها مسابقة وطبخ وسلسلة دينية لأخ حمزى ومريم وشفنا في ركن سكتشات اخ صلاح معا حكياتو لي يرفهو عن نفس
نقولهم يعطيكم صحيتووو فات اسبوع شباب بزاااف ونشاله اسبوع ثاني افضل
 
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