حوصلة اللمة الرمضانية في الأسبوع الأول

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الحمد لله الذي وفقنا و وفقكم جميعا و تقبل اللهم منا و منكم

الأسبوع الأول كان حافلا بنشاطات و مفاجئات كثيرة

كان خلف الكواليس كل الطاقم الاشرافي و الاداري مشكورين على هذا العطاء السخي منهم

الشكر الأول يعود للأخت أم ياسمينdz

لأنها بدأت الترتيب و التخطيط أول يوو افتتاحي للمة بعد عودتها

فبذلت و لازالت كذلك الجهد الكبير لإنجاح هذا الاسبوع الاول الذي كانت خلاصته هذه الثمار من النشاطات و المسابقات التي تجمعنا جميعا

مشكرة على حرصها الكبير وفائها الدائم في كل كبير و صغيرة في اللمة

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كما لا أنسى أن اتقدم بكل الشكر و التقدير لأخي