عرض بيع 500 دولار بايونير بـ 175 دج فقط مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
GhaF
المبلغ
500 ( USD )
سعر البيع
180 ( DZD ), قابل للتفاوض
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
GhaF

GhaF

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
9 جويلية 2016
المشاركات
176
الإعجابات
10
النقاط
7
#1
السلام عليكم
متوفر للبيع 500 دولار بايونير مقابل CCP

سعر البيع: 1 دولار = 180دج ( 175دج لمن يحجز 200 دولار أو أكثر )

المصدر: أعمال حرة
الإثبات في المرفقات

يرجى التأكد من تفعيل خاصية الـ card to card أو (make a payment service)

طريقة التعامل:
1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12 ساعة) ثم أرسل بيانات ccp لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.
2 - بعد إرسال المال للـ ccp تقوم بوضع الإثبات هنا في الموضوع (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري و البائع و اسم المنتدى على وصل الدفع) .
3 -تقوم بارسال بيانات الدفع الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .
4 - بعد التأكد من وصول المبلغ سأقوم بالدفع

شكرا لكم.
 

المرفقات

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
137
الإعجابات
526
النقاط
21
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
 
Djamel7

Djamel7

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
144
الإعجابات
39
النقاط
7
#3
وددت أشتري 60 دولار على 175 دج إن أمكن
لأني حاولت أشتري في الموضوع الماضي لكن ما لحقت
 
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