السلام عليكم

متوفر للبيع 500 دولار بايونير مقابل CCP



سعر البيع: 1 دولار = 180دج ( 175دج لمن يحجز 200 دولار أو أكثر )



المصدر: أعمال حرة

الإثبات في المرفقات



يرجى التأكد من تفعيل خاصية الـ card to card أو (make a payment service)



طريقة التعامل:

1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12 ساعة) ثم أرسل بيانات ccp لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.

2 - بعد إرسال المال للـ ccp تقوم بوضع الإثبات هنا في الموضوع (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري و البائع و اسم المنتدى على وصل الدفع) .

3 -تقوم بارسال بيانات الدفع الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .

4 - بعد التأكد من وصول المبلغ سأقوم بالدفع



شكرا لكم.