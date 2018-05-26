الأحاديث النبوية الصحيحه في فضائل السحور

Ma$Ter

Ma$Ter

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🌴الأحاديث النبوية الصحيحه في فضائل السحور🌴

1- ( تسحروا فإن في السحور بركة ). صحيح.[1]

2- ( تَسَحَّرُوا و لوْ بالماءِ ). صحيح.[2]

3- ( تَسَحَّرُوا ولوْ بِجَرْعَةٍ مِنْ ماءٍ ). صحيح.[3]

4- ( هو الغَداءُ المباركُ. يعني السَّحورَ ). صحيح لغيره.[4]

5- ( إن الله و ملائكته يصلون على المتسحرين ). حسن صحيح.[5]

6- ( السحور كله بركة فلا تدعوه، و لو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين ). حسن لغيره.[6]

7- ( نعم سحور المؤمن التمر ). صحيح.[7]

8- ( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ). صحيح.[8]

9- ( إن السحور بركة أعطاكموها الله فلا تدعوها ). صحيح.[9]

10- ( إن الله تعالى جعل البركة في السحور والكيل ). حسن.[10]

11- ( بكروا بالإفطار و أخروا السحور ). صحيح.[11]

12- ( البركة في ثلاثة: في الجماعة و الثريد و السحور ). صحيح.[12]

13- ( ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة ). صحيح.[13]

14- ( السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ). حسن.[14]

15- ( عجلوا الإفطار وأخروا السحور ). صحيح.[15]

16- ( لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار ). صحيح.[16]

17- ( من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء ). صحيح.[17]

18- ( لا يَغُرَّنَّكم في سُحُورِكم أذانُ بلالٍ، ولا بياضُ الأُفُقِ المستطيلِ، حتى يستطيرَ ). صحيح.[18]

19- ( إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ). صحيح.[19]

20- ( عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحَّرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية ). صحيح.[20]

21- ( كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أم مكتوم"، قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا ). صحيح.[21]

22- ( إذا أقبل الليلُ من ها هنا، وأدبر النهارُ من ها هنا، وغربتِ الشمسُ، فقد أفطر الصائِمُ ). صحيح.[22]

23- ( أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم هم المؤذنون ). حسن.[23]

24- ( المؤذنون أمناء المسلمين على فطرهم وسحورهم ). حسن.[24]
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[1] متفق عليه.
[2]صحيح الجامع برقم 2944.
[3]صحيح الجامع برقم 2945.
[4]صحيح الترغيب برقم 1068.
[5]صحيح الترغيب برقم 1066.
[6]صحيح الترغيب برقم 1070.
[7]صحيح الترغيب برقم 1072.
[8]صحيح مسلم.
[9]صحيح الجامع برقم 1636.
[10]صحيح الجامع برقم 1735.
[11]صحيح الجامع برقم 2835.
[12]صحيح الجامع برقم 2882.
[13]صحيح الجامع برقم 3038.
[14]صحيح الجامع برقم 3683.
[15]صحيح الجامع برقم 3989.
[16]صحيح الجامع برقم 7284.
[17]صحيح الجامع برقم 6005.
[18]صحيح الجامع برقم 7737.
[19]صحيح الجامع برقم 2286.
[20]متفق عليه.
[21]متفق عليه واللفظ لمسلم.
[22]متفق عليه.
[23]صحيح الجامع برقم 1403.
[24]صحيح الجامع برقم 6647
 
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