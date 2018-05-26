Ma$Ter
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🌴الأحاديث النبوية الصحيحه في فضائل السحور🌴
1- ( تسحروا فإن في السحور بركة ). صحيح.[1]
2- ( تَسَحَّرُوا و لوْ بالماءِ ). صحيح.[2]
3- ( تَسَحَّرُوا ولوْ بِجَرْعَةٍ مِنْ ماءٍ ). صحيح.[3]
4- ( هو الغَداءُ المباركُ. يعني السَّحورَ ). صحيح لغيره.[4]
5- ( إن الله و ملائكته يصلون على المتسحرين ). حسن صحيح.[5]
6- ( السحور كله بركة فلا تدعوه، و لو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين ). حسن لغيره.[6]
7- ( نعم سحور المؤمن التمر ). صحيح.[7]
8- ( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ). صحيح.[8]
9- ( إن السحور بركة أعطاكموها الله فلا تدعوها ). صحيح.[9]
10- ( إن الله تعالى جعل البركة في السحور والكيل ). حسن.[10]
11- ( بكروا بالإفطار و أخروا السحور ). صحيح.[11]
12- ( البركة في ثلاثة: في الجماعة و الثريد و السحور ). صحيح.[12]
13- ( ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة ). صحيح.[13]
14- ( السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ). حسن.[14]
15- ( عجلوا الإفطار وأخروا السحور ). صحيح.[15]
16- ( لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار ). صحيح.[16]
17- ( من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء ). صحيح.[17]
18- ( لا يَغُرَّنَّكم في سُحُورِكم أذانُ بلالٍ، ولا بياضُ الأُفُقِ المستطيلِ، حتى يستطيرَ ). صحيح.[18]
19- ( إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ). صحيح.[19]
20- ( عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحَّرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية ). صحيح.[20]
21- ( كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أم مكتوم"، قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا ). صحيح.[21]
22- ( إذا أقبل الليلُ من ها هنا، وأدبر النهارُ من ها هنا، وغربتِ الشمسُ، فقد أفطر الصائِمُ ). صحيح.[22]
23- ( أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم هم المؤذنون ). حسن.[23]
24- ( المؤذنون أمناء المسلمين على فطرهم وسحورهم ). حسن.[24]
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[1] متفق عليه.
[2]صحيح الجامع برقم 2944.
[3]صحيح الجامع برقم 2945.
[4]صحيح الترغيب برقم 1068.
[5]صحيح الترغيب برقم 1066.
[6]صحيح الترغيب برقم 1070.
[7]صحيح الترغيب برقم 1072.
[8]صحيح مسلم.
[9]صحيح الجامع برقم 1636.
[10]صحيح الجامع برقم 1735.
[11]صحيح الجامع برقم 2835.
[12]صحيح الجامع برقم 2882.
[13]صحيح الجامع برقم 3038.
[14]صحيح الجامع برقم 3683.
[15]صحيح الجامع برقم 3989.
[16]صحيح الجامع برقم 7284.
[17]صحيح الجامع برقم 6005.
[18]صحيح الجامع برقم 7737.
[19]صحيح الجامع برقم 2286.
[20]متفق عليه.
[21]متفق عليه واللفظ لمسلم.
[22]متفق عليه.
[23]صحيح الجامع برقم 1403.
[24]صحيح الجامع برقم 6647
1- ( تسحروا فإن في السحور بركة ). صحيح.[1]
2- ( تَسَحَّرُوا و لوْ بالماءِ ). صحيح.[2]
3- ( تَسَحَّرُوا ولوْ بِجَرْعَةٍ مِنْ ماءٍ ). صحيح.[3]
4- ( هو الغَداءُ المباركُ. يعني السَّحورَ ). صحيح لغيره.[4]
5- ( إن الله و ملائكته يصلون على المتسحرين ). حسن صحيح.[5]
6- ( السحور كله بركة فلا تدعوه، و لو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين ). حسن لغيره.[6]
7- ( نعم سحور المؤمن التمر ). صحيح.[7]
8- ( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ). صحيح.[8]
9- ( إن السحور بركة أعطاكموها الله فلا تدعوها ). صحيح.[9]
10- ( إن الله تعالى جعل البركة في السحور والكيل ). حسن.[10]
11- ( بكروا بالإفطار و أخروا السحور ). صحيح.[11]
12- ( البركة في ثلاثة: في الجماعة و الثريد و السحور ). صحيح.[12]
13- ( ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة ). صحيح.[13]
14- ( السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ). حسن.[14]
15- ( عجلوا الإفطار وأخروا السحور ). صحيح.[15]
16- ( لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار ). صحيح.[16]
17- ( من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء ). صحيح.[17]
18- ( لا يَغُرَّنَّكم في سُحُورِكم أذانُ بلالٍ، ولا بياضُ الأُفُقِ المستطيلِ، حتى يستطيرَ ). صحيح.[18]
19- ( إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ). صحيح.[19]
20- ( عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحَّرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية ). صحيح.[20]
21- ( كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أم مكتوم"، قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا ). صحيح.[21]
22- ( إذا أقبل الليلُ من ها هنا، وأدبر النهارُ من ها هنا، وغربتِ الشمسُ، فقد أفطر الصائِمُ ). صحيح.[22]
23- ( أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم هم المؤذنون ). حسن.[23]
24- ( المؤذنون أمناء المسلمين على فطرهم وسحورهم ). حسن.[24]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1] متفق عليه.
[2]صحيح الجامع برقم 2944.
[3]صحيح الجامع برقم 2945.
[4]صحيح الترغيب برقم 1068.
[5]صحيح الترغيب برقم 1066.
[6]صحيح الترغيب برقم 1070.
[7]صحيح الترغيب برقم 1072.
[8]صحيح مسلم.
[9]صحيح الجامع برقم 1636.
[10]صحيح الجامع برقم 1735.
[11]صحيح الجامع برقم 2835.
[12]صحيح الجامع برقم 2882.
[13]صحيح الجامع برقم 3038.
[14]صحيح الجامع برقم 3683.
[15]صحيح الجامع برقم 3989.
[16]صحيح الجامع برقم 7284.
[17]صحيح الجامع برقم 6005.
[18]صحيح الجامع برقم 7737.
[19]صحيح الجامع برقم 2286.
[20]متفق عليه.
[21]متفق عليه واللفظ لمسلم.
[22]متفق عليه.
[23]صحيح الجامع برقم 1403.
[24]صحيح الجامع برقم 6647