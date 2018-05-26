🌴 الأحاديث النبوية الصحيحه في فضائل السحور🌴



1- ( تسحروا فإن في السحور بركة ). صحيح.[1]



2- ( تَسَحَّرُوا و لوْ بالماءِ ). صحيح.[2]



3- ( تَسَحَّرُوا ولوْ بِجَرْعَةٍ مِنْ ماءٍ ). صحيح.[3]



4- ( هو الغَداءُ المباركُ. يعني السَّحورَ ). صحيح لغيره.[4]



5- ( إن الله و ملائكته يصلون على المتسحرين ). حسن صحيح.[5]



6- ( السحور كله بركة فلا تدعوه، و لو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين ). حسن لغيره.[6]



7- ( نعم سحور المؤمن التمر ). صحيح.[7]



8- ( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ). صحيح.[8]



9- ( إن السحور بركة أعطاكموها الله فلا تدعوها ). صحيح.[9]



10- ( إن الله تعالى جعل البركة في السحور والكيل ). حسن.[10]



11- ( بكروا بالإفطار و أخروا السحور ). صحيح.[11]



12- ( البركة في ثلاثة: في الجماعة و الثريد و السحور ). صحيح.[12]



13- ( ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة ). صحيح.[13]



14- ( السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ). حسن.[14]



15- ( عجلوا الإفطار وأخروا السحور ). صحيح.[15]



16- ( لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار ). صحيح.[16]



17- ( من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء ). صحيح.[17]



18- ( لا يَغُرَّنَّكم في سُحُورِكم أذانُ بلالٍ، ولا بياضُ الأُفُقِ المستطيلِ، حتى يستطيرَ ). صحيح.[18]



19- ( إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ). صحيح.[19]



20- ( عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحَّرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية ). صحيح.[20]



21- ( كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أم مكتوم"، قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا ). صحيح.[21]



22- ( إذا أقبل الليلُ من ها هنا، وأدبر النهارُ من ها هنا، وغربتِ الشمسُ، فقد أفطر الصائِمُ ). صحيح.[22]



23- ( أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم هم المؤذنون ). حسن.[23]



24- ( المؤذنون أمناء المسلمين على فطرهم وسحورهم ). حسن.[24]

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[1] متفق عليه.

[2]صحيح الجامع برقم 2944.

[3]صحيح الجامع برقم 2945.

[4]صحيح الترغيب برقم 1068.

[5]صحيح الترغيب برقم 1066.

[6]صحيح الترغيب برقم 1070.

[7]صحيح الترغيب برقم 1072.

[8]صحيح مسلم.

[9]صحيح الجامع برقم 1636.

[10]صحيح الجامع برقم 1735.

[11]صحيح الجامع برقم 2835.

[12]صحيح الجامع برقم 2882.

[13]صحيح الجامع برقم 3038.

[14]صحيح الجامع برقم 3683.

[15]صحيح الجامع برقم 3989.

[16]صحيح الجامع برقم 7284.

[17]صحيح الجامع برقم 6005.

[18]صحيح الجامع برقم 7737.

[19]صحيح الجامع برقم 2286.

[20]متفق عليه.

[21]متفق عليه واللفظ لمسلم.

[22]متفق عليه.

[23]صحيح الجامع برقم 1403.

[24]صحيح الجامع برقم 66 47