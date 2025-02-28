سنن ليلة رمضان

إلياس

إلياس

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أربع سنن تكون في هذه الليلة ان كان غدا رمضان

1⃣ [ تبييت النية للصيام ]
قالﷺ (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له)

2⃣ [ دعاء رؤية الهلال ]
كانﷺ إذا رأى الهلال قال: (اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله)

3⃣[ قيام ليل رمضان ]
قالﷺ (من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)

4⃣ [ السحور ]
قالﷺ (السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين)
وقالﷺ (تسحروا فإن في السحور بركة)
وقالﷺ (فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر).
 
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