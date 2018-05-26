إضاعة الصلاة و إتباع الشهوات

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ما يرفعُ الإنسانُ قدَمَاً يضع أخرى إلا كُتبتْ له حسنة و مُحيت عنه سيئة و رُفعت له درجة

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اللهم أجعل في قلبي نوراً وفي لساني نوراً و أجعل في سمعي نوراً و أجعل في بصري نوراً و أجعل من خلفي نوراً ومن أمامي نوراً اللهم أعطيني نوراً

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دَعياً إلى اللهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراَجاً مُنِيراً

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أصبح المجتمع الإسلامي يُضَيِع الصلاة لدرجة كبيرة جداو نتبع الشهوات لدرجة أكبر منها بكثيرنتبع حب المال والنساء والدنيا و زخرفاتهاونبينا الكريم عليه الصلاة والسلام كان يوصي أصحابه بالصلاة لإنها صلة بين العبد وربه وهي ترقبه لهوقد كان يقول وقد حثنا عل المشي للمساجد بكثرة لحضور الجماعاتوفي حديث للرسول صل الله عليه وسلم:و عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة بعد سماع الأذان وهويقول :وقد إستجاب له الله و أعطاه ما سأل :أما نحن الأن نتبع ما لذى وطاب من الدنياوتركنا مانجد في الأخرةفاللهم ثبت قلوبنا على دينك الحقو تقبل منا وصيامنا صلاتنا وقيامنا