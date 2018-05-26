إضاعة الصلاة و إتباع الشهوات

theking

theking

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
24 أوت 2016
المشاركات
380
الإعجابات
409
النقاط
13
الإقامة
في أرض الله
الجنس
ذكر
#1
1527333968687.png
1527334008596.png
أصبح المجتمع الإسلامي يُضَيِع الصلاة لدرجة كبيرة جدا
و نتبع الشهوات لدرجة أكبر منها بكثير
نتبع حب المال والنساء والدنيا و زخرفاتها
ونبينا الكريم عليه الصلاة والسلام كان يوصي أصحابه بالصلاة لإنها صلة بين العبد وربه وهي ترقبه له
وقد كان يقول وقد حثنا عل المشي للمساجد بكثرة لحضور الجماعات
وفي حديث للرسول صل الله عليه وسلم:
*****>> ما يرفعُ الإنسانُ قدَمَاً يضع أخرى إلا كُتبتْ له حسنة و مُحيت عنه سيئة و رُفعت له درجة <<*****
و عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة بعد سماع الأذان وهويقول :
*****>> اللهم أجعل في قلبي نوراً وفي لساني نوراً و أجعل في سمعي نوراً و أجعل في بصري نوراً و أجعل من خلفي نوراً ومن أمامي نوراً اللهم أعطيني نوراً <<*****
وقد إستجاب له الله و أعطاه ما سأل :
""""||| دَعياً إلى اللهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراَجاً مُنِيراً |||""""

أما نحن الأن نتبع ما لذى وطاب من الدنيا
وتركنا مانجد في الأخرة

فاللهم ثبت قلوبنا على دينك الحق
و تقبل منا وصيامنا صلاتنا وقيامنا

1527334833896.png
 
أشرقت نفسي

أشرقت نفسي

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
1,771
الإعجابات
6,481
النقاط
171
الإقامة
ذكريات الماضي
الجنس
أنثى
#2
سلااام
بارك الله فيك أخي
الحمد لله محافظة على صلواتي والله صلاة نعمة ورحمة من عند ربي فيها سكينة وطمأنينة للقلب ولنفس
جزاك الله خيرا
 
theking

theking

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#3
إنضم
24 أوت 2016
المشاركات
380
الإعجابات
409
النقاط
13
الإقامة
في أرض الله
الجنس
ذكر
#3
و
قال أشرقت نفسي:
سلااام
بارك الله فيك أخي
الحمد لله محافظة على صلواتي والله صلاة نعمة ورحمة من عند ربي فيها سكينة وطمأنينة للقلب ولنفس
جزاك الله خيرا
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام
الحمد لله لك وربي يدومها ويثبتك على المحافظة على الصلاة في وقتها
بالفعل راحة من الله و إرتياح إلى الله
بالفعل طمأنينة للقلب والجسم والروح
1527335405099.png
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.