إضاعة الصلاة و إتباع الشهوات

theking
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بائع عملات معتمد
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أصبح المجتمع الإسلامي يُضَيِع الصلاة لدرجة كبيرة جدا
و نتبع الشهوات لدرجة أكبر منها بكثير
نتبع حب المال والنساء والدنيا و زخرفاتها
ونبينا الكريم عليه الصلاة والسلام كان يوصي أصحابه بالصلاة لإنها صلة بين العبد وربه وهي ترقبه له
وقد كان يقول وقد حثنا عل المشي للمساجد بكثرة لحضور الجماعات
وفي حديث للرسول صل الله عليه وسلم:
*****>> ما يرفعُ الإنسانُ قدَمَاً يضع أخرى إلا كُتبتْ له حسنة و مُحيت عنه سيئة و رُفعت له درجة <<*****
و عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة بعد سماع الأذان وهويقول :
*****>> اللهم أجعل في قلبي نوراً وفي لساني نوراً و أجعل في سمعي نوراً و أجعل في بصري نوراً و أجعل من خلفي نوراً ومن أمامي نوراً اللهم أعطيني نوراً <<*****
وقد إستجاب له الله و أعطاه ما سأل :
""""||| دَعياً إلى اللهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراَجاً مُنِيراً |||""""
أما نحن الأن نتبع ما لذى وطاب من الدنيا
وتركنا مانجد في الأخرة
فاللهم ثبت قلوبنا على دينك الحق
و تقبل منا وصيامنا صلاتنا وقيامنا