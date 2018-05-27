عيد ميلاد حبيبتي

قيس 23

قيس 23

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
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.عنابة .
#1
صعيب ياسر باش تحكي على أمك...حيّة كانت والا متوفّية...هي موجوده في كل ذرة فيك...كل واحد منّا معجون بروحها ومسكون بظلها ومحمي برموشها...هي العيون الي تحسها ديما تراقب فيك وهي النفس الي كيف تسكت الدنيا كلها تسمعه...
أمّك الوحيدة الي معاها تحس روحك تلقائي وطبيعي بدون أقنعة...تحس روحك طفل صغير وما تحشم من حتى شيء في حضرتها...أمك كيف تتجاب سيرتها تحس بحضورها وبخيالها ..حية والا ميتة تشعر بيها تظلل عليك وقت الشدة بايديها ورموشها...
كيفاش تنجم تنساها وانت كنت تسكن وسط لحمها 9 شهور وتتغذى من دمها وعروقها مكانش ارتباط في الكون المادي أقوى من هذه العلاقة الانصهارية...كيفاش تنجم تنسى العيون الي شفت بيها الدنيا ولا الصوت الي سمعته أول مرة..

أمك الوحيدة الي تحس بيك من غير ما تشوفك وترعش إيدها وترف عينها ويتعصر قلبها كيف تقسى عليك الحياة ولو تكون بعيد عليها آلاف الأميال... مستحيل ينجم بشر يترجم والا يحل شفرة الأمومة... مشاعر ما فوق الطبيعة لا يفسرها طب ولا علم.. في حضرة الأم يشترك الرضيع والشيخ لا حدود ولا ثقافة تمنع الأمومة من السريان ومن الاجتياح...
في عيد ميلادها...ألف وردة وألف قبلة على جبين كل أم.. كل من فقد والدته نقول ربي يرحمها وتعاود تحضنها في الجنة ..وتبوسلها ايدها وجبينها... أدعوا لأمهاتكم ... ما كانش واحد في هالدنيا أولى بالدعاء من الأم... "أمك ثم أمك ثم أمك".
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
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أنثى
#2
السلام عليكم

ما شاء الله تبارك رحمان
كلمات معبرة ف الامومة
و علاقة الام بطفلها
من اسمى العلاقات على وجه الارض
......

كل عام وامك بخير و كل الامهات
ربي يحفظهم لنا
......
 
أشرقت نفسي

أشرقت نفسي

:: عضو فعّال ::
#3
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ذكريات الماضي
الجنس
أنثى
#3
ماشاء الله عليك خويا
والله صدقت حب الأم بدون شروط او قيود حب نااااابع من القلب بدوون مصلحة الام تحب بنها او بنتها اكثر ماتحب روحها وتخاف عليهم من كل شيء
ربي يحفظلي ميمتي يااارب واجعلها تاج فوق راسي ومايحرمنيش منها بسكو لحياة بلا ماما ماشي حياة والله
وربي يحفظ جمييييع امهات ويرحم الموتى
شكرااا ليك خويا على هذه الالتفاتة الطيبة في حق اجمل واطهر قلب هو قلب الام بلا منااازع
 
قيس 23

قيس 23

:: عضو مُشارك ::
#4
إنضم
15 جانفي 2016
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.عنابة .
#4
قال yaso ياسمين:
السلام عليكم

ما شاء الله تبارك رحمان
كلمات معبرة ف الامومة
و علاقة الام بطفلها
من اسمى العلاقات على وجه الارض
......

كل عام وامك بخير و كل الامهات
ربي يحفظهم لنا
......
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و عليكم السلام

اللهم امين ..ربي يخلي كل ام و يحفظها
سرني تواجدكي اخيتي
تحياااتي
 
قيس 23

قيس 23

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
15 جانفي 2016
المشاركات
488
الإعجابات
1,595
النقاط
51
الإقامة
.عنابة .
#5
قال أشرقت نفسي:
ماشاء الله عليك خويا
والله صدقت حب الأم بدون شروط او قيود حب نااااابع من القلب بدوون مصلحة الام تحب بنها او بنتها اكثر ماتحب روحها وتخاف عليهم من كل شيء
ربي يحفظلي ميمتي يااارب واجعلها تاج فوق راسي ومايحرمنيش منها بسكو لحياة بلا ماما ماشي حياة والله
وربي يحفظ جمييييع امهات ويرحم الموتى
شكرااا ليك خويا على هذه الالتفاتة الطيبة في حق اجمل واطهر قلب هو قلب الام بلا منااازع
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اهلييين
نعم اختي حب الله و حب الوالدين و كفى
امين يا رب العالمين
ربي يحفظ امهات المسلمين
العفو اخيتي
سرني تواجدكي الجميل
 
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