عيد ميلاد حبيبتي

صعيب ياسر باش تحكي على أمك...حيّة كانت والا متوفّية...هي موجوده في كل ذرة فيك...كل واحد منّا معجون بروحها ومسكون بظلها ومحمي برموشها...هي العيون الي تحسها ديما تراقب فيك وهي النفس الي كيف تسكت الدنيا كلها تسمعه...

أمّك الوحيدة الي معاها تحس روحك تلقائي وطبيعي بدون أقنعة...تحس روحك طفل صغير وما تحشم من حتى شيء في حضرتها...أمك كيف تتجاب سيرتها تحس بحضورها وبخيالها ..حية والا ميتة تشعر بيها تظلل عليك وقت الشدة بايديها ورموشها...

كيفاش تنجم تنساها وانت كنت تسكن وسط لحمها 9 شهور وتتغذى من دمها وعروقها مكانش ارتباط في الكون المادي أقوى من هذه العلاقة الانصهارية...كيفاش تنجم تنسى العيون الي شفت بيها الدنيا ولا الصوت الي سمعته أول مرة..



أمك الوحيدة الي تحس بيك من غير ما تشوفك وترعش إيدها وترف عينها ويتعصر قلبها كيف تقسى عليك الحياة ولو تكون بعيد عليها آلاف الأميال... مستحيل ينجم بشر يترجم والا يحل شفرة الأمومة... مشاعر ما فوق الطبيعة لا يفسرها طب ولا علم.. في حضرة الأم يشترك الرضيع والشيخ لا حدود ولا ثقافة تمنع الأمومة من السريان ومن الاجتياح...

في عيد ميلادها...ألف وردة وألف قبلة على جبين كل أم.. كل من فقد والدته نقول ربي يرحمها وتعاود تحضنها في الجنة ..وتبوسلها ايدها وجبينها... أدعوا لأمهاتكم ... ما كانش واحد في هالدنيا أولى بالدعاء من الأم... "أمك ثم أمك ثم أمك". ​