احذروا تلك الا خطاء فى رمضان

الخطأ/ شرب الماء بكمية مفرطة وقت الفطور.

الصح/ كوب ماء كل ساعتين.

السبب/ لأن امتلاء المعدة بالسوائل أشد ضيقاً على النفس من امتلاءها بالطعام.



الخطأ/ ممارسة الرياضة مباشرة بعد الفطور وذلك لتجنب اللوعة.

الصح/ ممارسة الرياضة بعد ساعتين، لتسهيل الهضم.

السبب/ لأن الدم بالجسم يكون متمركز بالمعدة.



الخطأ/ القضاء على التشريب بأقل من 5دقائق.

الصح/ مضغ الطعام ببطء.

السبب/ المضغ البطيئ يساعد على هضم الطعام جيداً، ويساعد في التحكم بالوزن.



الخطأ/ أن تتناول الحلويات مباشرة بعد الفطور.

الصح/ تناول الحلويات بعد ساعتين من تناول الفطور.

السبب/ لتتجنب الدوخة والخمول، وتكون مستعداً للصلاة شهر العبادة.



الخطأ/ تناول طعام يحوي كميات من الصوديوم.

الصح/ تناول طعام يحوي كميات من البوتاسيوم.

السبب/ لأن الإكثار من البوتاسيوم يمنع العطش تماماً وأنت صائم، أما الصوديوم فيفعل العكس تماماً.



ملاحظات:

# الموز غني بالبوتاسيوم، شكله رشيق وطعمه لذيذ وهو من الأطعمة الصديقة للقلب.



# موزة واحدة على السحور، تقي العطش طوال فترة الصيام.



# قلل من الصوديوم (الملح) قدر المستطاع على السحور، وإذا لم تفعل فأبشر بالعطش الشديد خلال فترة الصيام.



# أفضل 9 مصادر للبوتاسيوم وقت السحور:

- الموز. - الحليب. - التمر.

- الأفوكادو. - المشمش المجفف.

- الفستق. - القرع. - الفاصوليا.

- الكاكاو الداكن.



# أسوأ اختيارات السحور:

برياني - كباب - بيتزا -

معظم الوجبات السريعة - الأجبان



# أفضل اختيارات السحور:

بطاط - عيش أبيض - تمر

خبز أسمر - موز



# شرب الماء وقت السحور مهم، ولكنه ليس بأهمية شربه طوال فترة الفطر.



# شرب كوب ماء كل ساعتين من الإفطار حتى الإمساك. ​