احذروا تلك الا خطاء فى رمضان

الخطأ/ شرب الماء بكمية مفرطة وقت الفطور.
الصح/ كوب ماء كل ساعتين.
السبب/ لأن امتلاء المعدة بالسوائل أشد ضيقاً على النفس من امتلاءها بالطعام.
الخطأ/ ممارسة الرياضة مباشرة بعد الفطور وذلك لتجنب اللوعة.
الصح/ ممارسة الرياضة بعد ساعتين، لتسهيل الهضم.
السبب/ لأن الدم بالجسم يكون متمركز بالمعدة.
الخطأ/ القضاء على التشريب بأقل من 5دقائق.
الصح/ مضغ الطعام ببطء.
السبب/ المضغ البطيئ يساعد على هضم الطعام جيداً، ويساعد في التحكم بالوزن.
الخطأ/ أن تتناول الحلويات مباشرة بعد الفطور.
الصح/ تناول الحلويات بعد ساعتين من تناول الفطور.
السبب/ لتتجنب الدوخة والخمول، وتكون مستعداً للصلاة شهر العبادة.
الخطأ/ تناول طعام يحوي كميات من الصوديوم.
الصح/ تناول طعام يحوي كميات من البوتاسيوم.
السبب/ لأن الإكثار من البوتاسيوم يمنع العطش تماماً وأنت صائم، أما الصوديوم فيفعل العكس تماماً.
ملاحظات:
# الموز غني بالبوتاسيوم، شكله رشيق وطعمه لذيذ وهو من الأطعمة الصديقة للقلب.
# موزة واحدة على السحور، تقي العطش طوال فترة الصيام.
# قلل من الصوديوم (الملح) قدر المستطاع على السحور، وإذا لم تفعل فأبشر بالعطش الشديد خلال فترة الصيام.
# أفضل 9 مصادر للبوتاسيوم وقت السحور:
- الموز. - الحليب. - التمر.
- الأفوكادو. - المشمش المجفف.
- الفستق. - القرع. - الفاصوليا.
- الكاكاو الداكن.
# أسوأ اختيارات السحور:
برياني - كباب - بيتزا -
معظم الوجبات السريعة - الأجبان
# أفضل اختيارات السحور:
بطاط - عيش أبيض - تمر
خبز أسمر - موز
# شرب الماء وقت السحور مهم، ولكنه ليس بأهمية شربه طوال فترة الفطر.
# شرب كوب ماء كل ساعتين من الإفطار حتى الإمساك.
الصح/ كوب ماء كل ساعتين.
السبب/ لأن امتلاء المعدة بالسوائل أشد ضيقاً على النفس من امتلاءها بالطعام.
الخطأ/ ممارسة الرياضة مباشرة بعد الفطور وذلك لتجنب اللوعة.
الصح/ ممارسة الرياضة بعد ساعتين، لتسهيل الهضم.
السبب/ لأن الدم بالجسم يكون متمركز بالمعدة.
الخطأ/ القضاء على التشريب بأقل من 5دقائق.
الصح/ مضغ الطعام ببطء.
السبب/ المضغ البطيئ يساعد على هضم الطعام جيداً، ويساعد في التحكم بالوزن.
الخطأ/ أن تتناول الحلويات مباشرة بعد الفطور.
الصح/ تناول الحلويات بعد ساعتين من تناول الفطور.
السبب/ لتتجنب الدوخة والخمول، وتكون مستعداً للصلاة شهر العبادة.
الخطأ/ تناول طعام يحوي كميات من الصوديوم.
الصح/ تناول طعام يحوي كميات من البوتاسيوم.
السبب/ لأن الإكثار من البوتاسيوم يمنع العطش تماماً وأنت صائم، أما الصوديوم فيفعل العكس تماماً.
ملاحظات:
# الموز غني بالبوتاسيوم، شكله رشيق وطعمه لذيذ وهو من الأطعمة الصديقة للقلب.
# موزة واحدة على السحور، تقي العطش طوال فترة الصيام.
# قلل من الصوديوم (الملح) قدر المستطاع على السحور، وإذا لم تفعل فأبشر بالعطش الشديد خلال فترة الصيام.
# أفضل 9 مصادر للبوتاسيوم وقت السحور:
- الموز. - الحليب. - التمر.
- الأفوكادو. - المشمش المجفف.
- الفستق. - القرع. - الفاصوليا.
- الكاكاو الداكن.
# أسوأ اختيارات السحور:
برياني - كباب - بيتزا -
معظم الوجبات السريعة - الأجبان
# أفضل اختيارات السحور:
بطاط - عيش أبيض - تمر
خبز أسمر - موز
# شرب الماء وقت السحور مهم، ولكنه ليس بأهمية شربه طوال فترة الفطر.
# شرب كوب ماء كل ساعتين من الإفطار حتى الإمساك.