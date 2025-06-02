صحتكم في عيد الأضحى المُبارك

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

صحتكم في عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى هو مناسبة دينية و إجتماعية هامة



لكنه أيضًا يحمل تحديات صحية بسبب تغير العادات الغذائية و زيادة إستهلاك اللحوم





أهمية الحفاظ على الصحة في عيد الأضحى :



عيد الأضحى يتميز بتناول كميات كبيرة من اللحوم و الحلويات و المشروبات المختلفة مما قد يؤثر على الصحة العامة



لذلك من الضروري إتباع نظام غذائي متوازن و تجنب العادات الغذائية الضارة

المشكلات الصحية الشائعة في عيد الأضحى :

مشاكل الجهاز الهضمي :

الإفراط في تناول اللحوم الدسمة قد يؤدي إلى عسر الهضم و التخمة و كذلك الإمساك



إرتفاع الكوليسترول:

اللحوم الحمراء تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة مما قد يرفع مستويات الكوليسترول في الدم



إرتفاع ضغط الدم :

تناول الأطعمة المالحة و المشروبات الغازية بكثرة قد يؤدي إلى إرتفاع ضغط الدم



زيادة الوزن :

الإفراط في تناول الطعام مع قلة الحركة يؤدي إلى زيادة الوزن



التسمم الغذائي :

عدم تخزين اللحوم بشكل صحيح أو تناولها غير مطهية جيدًا قد يسبب التسمم الغذائي

نصائح للحفاظ على الصحة خلال العيد :

تناول اللحوم باعتدال :

يُفضل إختيار اللحوم قليلة الدهون و تناولها مشوية أو مسلوقة بدلًا من المقلية



إضافة الخضروات :

تناول السلطات و الخضروات بجانب اللحوم يساعد في تحسين الهضم



شرب الماء بكميات كافية :

يساعد الماء في تحسين عملية الهضم و تجنب الجفاف



ممارسة الرياضة :

المشي بعد تناول الطعام يساعد في تحسين الهضم و تقليل الشعور بالخمول



تجنب الحلويات و المشروبات الغازية :

إستبدال الحلويات بالفواكه الطازجة يساعد في الحفاظ على الصحة

سلامة الغذاء خلال عيد الأضحى :

التأكد من نظافة اللحوم و طهيها جيدًا

تخزين اللحوم في الثلاجة أو الفريزر بطريقة صحيحة

غسل اليدين جيدًا قبل و بعد التعامل مع اللحوم

تجنب تناول اللحوم النيئة أو غير المطهية جيدًا



إن شاء الله كل عام و أنتم بخير