تطبيقي لخبز في الفرن كالقطن لاختي سمية

السلام عليكم​

السلام عليكم

بون لخاوة انا سمية حاج محمد اونبغسون

اختي لي هي مكسورة قاتلي حطي الموضوع نيابة عني

البارح بعثتها الوصفة

وليوم قاعدة تهبل فيا ههه تبعثلي لي فوتو من قلب الحدث وتقلي سمية العجينة مابغاتش تنشف راهي تلصق

يا لماويات العجينة هي يجي تتلصق مي شادة روحها وماتنشفوهاش مهم قيس ما تلموها كرة وتخلوها ترتاح

هدي محادتني معها على الخبز

سلام عليكم الاخت مكسورة قوليلي بعد ما جربتي وصفة خبز في الفرن كالقطن كفاه خرجلك ووشنو ملاحظاتك

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