حوصلة اللمة الرمضانية في الأسبوع الثاني

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
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وهاهو الأسبوع الأول من شهر رمضان قد انقضى ...

يارب تقبل منا واغفر لنا سيئاتنا وقنا عذاب النار
وفي اللمة ايضا عشنا اسبوعا رمضانيا مميز

دعونا نتذكّر مامرّ علينا خلال أسبوع رمضاني ثان لماوي مميز



تحية أخوية كبيرة
لــ
@4algeria.com
@Fethi.dz



ركن المسابقات الرمضانية

هذا الركن لايزال تحت التفاعل اليومي
من خلال المسابقات الثلاث
نتائج المسابقة الدينية الاسبوع الثاني
المسابقة الدينية الأسبوعية{اسئلتها ونتائجها}
المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم الرابع عشر (14)
المسابقة اليومية اليوم (13) متوقفة لمدة يوم - اعلان حداد
المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم الثاني عشر (12)
المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم الحادي عشر (11)
لمسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم العاشر (10)
هذا الاسبوع شهدنا فيه
وفاة جدة الاخ منشط المسابقة اليومية
@فاعل الخير
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها ويوسع عليها
وبالتالي الادارة اوقفت المسابقة يومين حدادا على المرحومة.




كن نفحات رمضانية (من هدي القرآن والسنة)
شهدنا فيه ايضا عدة مواضيع ومواصلة للسلاسل المطروحة

منها :

سلسلة تحت ظلال حديث اليوم مع ( كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى .... )
سلسلة {قصص الأنبياء} العدد13 ( أنبياء اهل القرية عليهم السلام ) عليهم السلام
من لا يجب عليه الصوم
سُنَّة الدعاء عند الإفطار
حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض لتصوم رمضان بالكامل
اللحظات الاولى في الجنة ستكون مبهرة جدا♥
سلسلة {وَقفَة مع آية} اليوم (13) من رمضان
ضيوف عند صحابية♡˙♡ اليوم ننزل ضيوف عند أول شهيدة في الإسلام





ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)

اخترنا لكم :
مسرحية أيتام رمضان
هل الصيــام فعلا مطهر القلوب ؟!
سلسلة {{خيمة الاخلاق}}..





ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
اخترنا :

دخول منتدى المطبخ في رمضان محظور !!!
سلسلة إكتشف الرقم السري العدد الثالث
سلسلة إكتشف الرقم السري العدد الرابع
سلسلة إكتشف الرقم السري العدد الخامس
طَرَآئِفُ وَ حَكَـآيَآ رَمَضَآنِـــيَّـــةٌ ۞ | الْعَدَدُ الثَّالِثُ | ۞




صـحّ فطوركم (كوزينة جزائرية)
شفنا فيه مواضيع حصرية


°~خُبزٌ في الفرنٍ كالقُطنِ~°
سلطة باردة بالفواكه{من مطبخي}
بلح الشام
بني مالحين روعه
مينـــــي كيـش من مطبخي ~
تطبيقي لخبز في الفرن كالقطن لاختي سمية





نشاطات اخرى في اركان اخرى تخص شهر رمضان :
أسئلة المسابقة الدينية للأخوات -الأسبوع الثاني -
مسابقة رمضان بعدستي
حوصلة وقائمة الفائزين ب سلسلة كل يوم لغز مع فاتي( الاسبوع الثاني)




كل الشكر للمشرفين والاعضاء المشاركين في الاركان الرمضانية خلال الاسبوع الثاني
كل واحد باسمو

هذه كانت حوصلة بسيطة عن النشاطات الرمضانية خلال الاسبوع الثاني في انتظار نشاطاتكم للاسبوع الثالث

وفي اخر رمضان ان شاء الله انتظروا تكريما شامل من طرف الادارة















 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: عميد الأعضاء ::
#2
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
16,645
الإعجابات
734
النقاط
651
الإقامة
الغرب
الجنس
ذكر
#2
كل الشكر لكم و لكل الطاقم الادراي و المشرفين على هذه المجهودات الكبيرة في تنشيط اللمة في هذا الشهر الفضيل
تنشيط اللمه لابد و ان يكون بالكثير مم التضحيات من الحياة الخاصة و تخصيص وقت كبير منها للمة
كما لا ننسى مشاراكات الأعضاء الكرام ربي يوفقهم
تقبل الله صيامكم و قيامكم بمزيد من الأجر و المغفرة و الثواب
بارك الله فيكم.
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,663
الإعجابات
49,414
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم
بارك الله فيك حبيبتي أم ياسمين
على هذه الحوصلة الجميلة
مواضيع قيمة ومشاركات كذلك لا تقل أهمية
فقط فيما يخص سلسلة وقفة مع آية
اعتذر خلال هذا الاسبوع لم أطرح أعداد كثيرة
الاسبوع التالي بحول الله سأعود لنفس النشاط
وسأطرح السلسلة بشكل يومي كما هو مخطّط لها
وشكرا لكل ما قدّمه الأعضاء خلال هذا الأسبوع
أعضاء كانوا أم مشرفين أم مراقبين أم إداريين
ربي يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال
وصح فطوركم مسبقا :)
 
الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#4
إنضم
21 مارس 2010
المشاركات
44,527
الإعجابات
68,062
النقاط
671
الإقامة
عالم النسيان
الجنس
أنثى
#4
يعطيك الصحة اختي ام ياسمين
كل الشكر للاعضاء والادارة والطاقم المشرفيين
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
 
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