حوصلة اللمة الرمضانية في الأسبوع الثاني

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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وهاهو الأسبوع الأول من شهر رمضان قد انقضى ...
يارب تقبل منا واغفر لنا سيئاتنا وقنا عذاب النار
وفي اللمة ايضا عشنا اسبوعا رمضانيا مميز
دعونا نتذكّر مامرّ علينا خلال أسبوع رمضاني ثان لماوي مميز
تحية أخوية كبيرة
لــ
@4algeria.com
@Fethi.dz
ركن المسابقات الرمضانية
هذا الركن لايزال تحت التفاعل اليومي
من خلال المسابقات الثلاث
نتائج المسابقة الدينية الاسبوع الثاني
المسابقة الدينية الأسبوعية{اسئلتها ونتائجها}
المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم الرابع عشر (14)
المسابقة اليومية اليوم (13) متوقفة لمدة يوم - اعلان حداد
المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم الثاني عشر (12)
المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم الحادي عشر (11)
لمسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم العاشر (10)
هذا الاسبوع شهدنا فيه
وفاة جدة الاخ منشط المسابقة اليومية
@فاعل الخير
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها ويوسع عليها
وبالتالي الادارة اوقفت المسابقة يومين حدادا على المرحومة.
كن نفحات رمضانية (من هدي القرآن والسنة)
شهدنا فيه ايضا عدة مواضيع ومواصلة للسلاسل المطروحة
منها :
سلسلة تحت ظلال حديث اليوم مع ( كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى .... )
سلسلة {قصص الأنبياء} العدد13 ( أنبياء اهل القرية عليهم السلام ) عليهم السلام
من لا يجب عليه الصوم
سُنَّة الدعاء عند الإفطار
حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض لتصوم رمضان بالكامل
اللحظات الاولى في الجنة ستكون مبهرة جدا♥
سلسلة {وَقفَة مع آية} اليوم (13) من رمضان
ضيوف عند صحابية♡˙♡ اليوم ننزل ضيوف عند أول شهيدة في الإسلام
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
اخترنا لكم :
مسرحية أيتام رمضان
هل الصيــام فعلا مطهر القلوب ؟!
سلسلة {{خيمة الاخلاق}}..
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
اخترنا :
دخول منتدى المطبخ في رمضان محظور !!!
سلسلة إكتشف الرقم السري العدد الثالث
سلسلة إكتشف الرقم السري العدد الرابع
سلسلة إكتشف الرقم السري العدد الخامس
طَرَآئِفُ وَ حَكَـآيَآ رَمَضَآنِـــيَّـــةٌ ۞ | الْعَدَدُ الثَّالِثُ | ۞
صـحّ فطوركم (كوزينة جزائرية)
شفنا فيه مواضيع حصرية
°~خُبزٌ في الفرنٍ كالقُطنِ~°
سلطة باردة بالفواكه{من مطبخي}
بلح الشام
بني مالحين روعه
مينـــــي كيـش من مطبخي ~
تطبيقي لخبز في الفرن كالقطن لاختي سمية
نشاطات اخرى في اركان اخرى تخص شهر رمضان :
أسئلة المسابقة الدينية للأخوات -الأسبوع الثاني -
مسابقة رمضان بعدستي
حوصلة وقائمة الفائزين ب سلسلة كل يوم لغز مع فاتي( الاسبوع الثاني)
كل واحد باسمو
هذه كانت حوصلة بسيطة عن النشاطات الرمضانية خلال الاسبوع الثاني في انتظار نشاطاتكم للاسبوع الثالث
وفي اخر رمضان ان شاء الله انتظروا تكريما شامل من طرف الادارة