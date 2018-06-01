حوصلة اللمة الرمضانية في الأسبوع الثاني

كل الشكر لكم و لكل الطاقم الادراي و المشرفين على هذه المجهودات الكبيرة في تنشيط اللمة في هذا الشهر الفضيل

تنشيط اللمه لابد و ان يكون بالكثير مم التضحيات من الحياة الخاصة و تخصيص وقت كبير منها للمة

كما لا ننسى مشاراكات الأعضاء الكرام ربي يوفقهم

تقبل الله صيامكم و قيامكم بمزيد من الأجر و المغفرة و الثواب

بارك الله فيكم. ​