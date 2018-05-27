اميرة المدائن
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكلمة الطيبة ، تفتح مغاليق القلوب ، وتهدئ النفوس ، وتنبت أزهار الخير .
أما الكلمة الخبيثة السيئة، فإنها تؤجج نار الغضب ، وتؤدي إلى العداوة والبغضاء ، وتفتح أبواب الشر .
كثير من المشاكل ، قد تكون بسبب كلمة ، وقد يقولها الإنسان مازحاً ، وربما في ساعة الغضب ،
فَتَجُرُّ عليهـ متاعب لا طاقة لهـ بها ، ويتمنىآ أنهـ ما قالها ، وأنهـ امتثل لقول النبي الكريم حين قال :
" مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فَلْيَقُل خَيْراً أو لِيْصْمُت " .
فالكلمة قد ترفع صاحبها درجات عالية ، أو تهوي بهـ في قاع جهنم ، قال رسول اللهـ :
" إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اللهـ لا يُلْقي لها بلاً ، يرفعهـ اللهـ بها درجات ،
وأن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اللهـ لا يلقي لها بالاً ، يوهي بها في جهنم ".
والمقصود بالكلمة : الكلام الذي يحتوي علىآ خيراً أو شر ،
سواء كان طويلاً أم قصيراً. قد تكون الكلمة سبباً في هلاكهـ ،
وقد تكون أيضاً سبباً في رفع ظلمٍ أو تفريج كربٍ ، وشتان بين الكلمتين ،
رغم أن كلاً منهما مجرد حروف ينطق بها اللسان..!!
قال رسولنا الكريم : " أحب الأعمال إلىآ اللهـ حفظ اللسان "
وقال أيضاً : " المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانهـ ويدهـ "
لذا ينبغي أن نفكر في الكلمة قبل أن ننطق بها ؛
حتىآ لا تكون سبباً في هلاكنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكلمة الطيبة ، تفتح مغاليق القلوب ، وتهدئ النفوس ، وتنبت أزهار الخير .
أما الكلمة الخبيثة السيئة، فإنها تؤجج نار الغضب ، وتؤدي إلى العداوة والبغضاء ، وتفتح أبواب الشر .
كثير من المشاكل ، قد تكون بسبب كلمة ، وقد يقولها الإنسان مازحاً ، وربما في ساعة الغضب ،
فَتَجُرُّ عليهـ متاعب لا طاقة لهـ بها ، ويتمنىآ أنهـ ما قالها ، وأنهـ امتثل لقول النبي الكريم حين قال :
" مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فَلْيَقُل خَيْراً أو لِيْصْمُت " .
فالكلمة قد ترفع صاحبها درجات عالية ، أو تهوي بهـ في قاع جهنم ، قال رسول اللهـ :
" إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اللهـ لا يُلْقي لها بلاً ، يرفعهـ اللهـ بها درجات ،
وأن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اللهـ لا يلقي لها بالاً ، يوهي بها في جهنم ".
والمقصود بالكلمة : الكلام الذي يحتوي علىآ خيراً أو شر ،
سواء كان طويلاً أم قصيراً. قد تكون الكلمة سبباً في هلاكهـ ،
وقد تكون أيضاً سبباً في رفع ظلمٍ أو تفريج كربٍ ، وشتان بين الكلمتين ،
رغم أن كلاً منهما مجرد حروف ينطق بها اللسان..!!
قال رسولنا الكريم : " أحب الأعمال إلىآ اللهـ حفظ اللسان "
وقال أيضاً : " المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانهـ ويدهـ "
لذا ينبغي أن نفكر في الكلمة قبل أن ننطق بها ؛
حتىآ لا تكون سبباً في هلاكنا