بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الكلمة الطيبة ، تفتح مغاليق القلوب ، وتهدئ النفوس ، وتنبت أزهار الخير .

أما الكلمة الخبيثة السيئة، فإنها تؤجج نار الغضب ، وتؤدي إلى العداوة والبغضاء ، وتفتح أبواب الشر .

كثير من المشاكل ، قد تكون بسبب كلمة ، وقد يقولها الإنسان مازحاً ، وربما في ساعة الغضب ،

فَتَجُرُّ عليهـ متاعب لا طاقة لهـ بها ، ويتمنىآ أنهـ ما قالها ، وأنهـ امتثل لقول النبي الكريم حين قال :

" مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فَلْيَقُل خَيْراً أو لِيْصْمُت " .

فالكلمة قد ترفع صاحبها درجات عالية ، أو تهوي بهـ في قاع جهنم ، قال رسول اللهـ :

" إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اللهـ لا يُلْقي لها بلاً ، يرفعهـ اللهـ بها درجات ،

وأن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اللهـ لا يلقي لها بالاً ، يوهي بها في جهنم ".

والمقصود بالكلمة : الكلام الذي يحتوي علىآ خيراً أو شر ،

سواء كان طويلاً أم قصيراً. قد تكون الكلمة سبباً في هلاكهـ ،

وقد تكون أيضاً سبباً في رفع ظلمٍ أو تفريج كربٍ ، وشتان بين الكلمتين ،

رغم أن كلاً منهما مجرد حروف ينطق بها اللسان..!!

قال رسولنا الكريم : " أحب الأعمال إلىآ اللهـ حفظ اللسان "

وقال أيضاً : " المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانهـ ويدهـ "

لذا ينبغي أن نفكر في الكلمة قبل أن ننطق بها ؛

حتىآ لا تكون سبباً في هلاكنا