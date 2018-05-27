سلسلة إكتشف الرقم السري العدد الثالث

yaso ياسمين

yaso ياسمين

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#1
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#1

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تم الطرح مسبقا لسلسلة

إكتشف الرقم السري


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تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا


سلسلة إكتشف الرقم السري



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1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18

جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق



2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :

عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد

مثلا

1زهرة اللمة

2 فاعل الخير



فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور







3- في حال استغرق العضو اكر من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه





4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة






دمتم في رعاية الله و حفظه
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#7
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#7
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نفضل ولا رقم صحيح احسن من تاع رقم واحد صحيح هي لي تدوخني هههه
نولي نتوسوس ههه
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

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#8
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#8
yaso ياسمين

yaso ياسمين

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#9
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#9
آخر تعديل:
yaso ياسمين

yaso ياسمين

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#15
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#15
قال HAMZA USMA:
33-66-38-20
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الارقام خاطئة التي هي فوق 20
لديك رقم صحيح
من القوانين اللعبة تختار رقمين من 0. الى 10
ورقمين من 11 الى 20
 
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