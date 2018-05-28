ذهب الثلث الأول من رمضان



منذ أيام، كنا ندعو : "اللهم بلغنا رمضان"

ثم هنأ بعضنا بعضا ببلوغ رمضان

واليوم فاجأنا: بانقضاء الثلث الأول منه،

سبحان الله .. أبهذه السرعة مضى الثلث الأول من رمضان .. هذا الضيف ، خفيف الظل ، عظيم الأجر ..

وهنا لا بد ان نقف مع أنفسنا وقفات:

ماذا أودعنا في هذه الأيام العشر ؟

كيف نحن والقرآن ؟ وهل عملنا وطبقنا

كيف نحن وصيام الجوارح والسمع والبصر ؟

كيف نحن والقيام ؟

علينا باغتنام ماتبقى من هذا الشهر بتنوع العبادة؛ من قيام، وقرآن، وإطعام، وإنفاق، وزكاة وصدقة، وصلة رحم ، وبر ، ودعوة ، وغير ذلك من أنواع العبادات .

اللهم اجعلنا ممن عمر هذا الشهر بالعبادة، اللهم أعنا فيه على ذكرك و شكرك وحسن عبادتك، وارزقنا توبة نصوحاً، وعملاً متقبلاً، وصياماً مبروراً، وقياماً مشكوراً. اللهم إنا نبرأ إليك من تقصيرنا، اللهم إنا نسألك أن تتجاوز عما أسرفنا فيه من حق أنفسنا

اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك